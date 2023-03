Trước tố bác sĩ, Bà Nhân có hành trình “tìm con” đầy gian nan

Bà Nhân Vlog đã không còn là cái tên xa lạ đối với độc giả, dù kết hôn với chồng Nhật được hơn 5 năm nay (2018) nhưng vợ chồng cô vẫn chưa có con. Trước đó, Đức Nhân chia sẻ rằng cô từng mang thai trong thời gian đang đi du lịch Osaka. Thế nhưng niềm hạnh phúc chẳng được bao lâu, vài ngày sau cô đột nhiên đau bụng, sau khi ngủ một giấc dậy thì đứa bé đã không giữ được. Mất con đầu lòng, Đức Nhân đã buồn bã khóc suốt 3 ngày trời. Sau khi sẩy thai, Bà Nhân Vlog nhận thêm tin buồn khác từ bác sĩ, nguyên nhân không giữ được con là do Đức Nhân bị suy buồng trứng nên rất khó để có con tự nhiên, chỉ còn cách phải nhờ khoa học can thiệp. Vợ chồng Đức Nhân sau đó đã cùng nhau về Việt Nam để thụ tinh nhân tạo, họ phải bỏ ra số tiền lớn đến cả tỷ đồng để "tìm con". cũng xác định sẽ ở lâu dài nên không chỉ tìm cách liên hệ trước với bác sĩ giỏi mà còn hỏi thuê nhà, tuyển trợ lý hỗ trợ công việc khi ở trong nước. Trên trang cá nhân TikTok của mình, Bà Nhân từng chia sẻ đoạn clip về hành trình tiêm kích trứng đầy đau đớn. Cô được chồng hỗ trợ tiêm những mũi thuốc vào người để kích trứng phục vụ cho quá trình "tìm con". Qua những lời chia sẻ của Đức Nhân có thể thấy cô đang cố gắng từng ngày và vẫn nỗ lực hết sức để mong sớm đón nhận được tin vui. Chi phí để có con của cô nàng có thể lên đến 1 tỷ đồng, tuy vậy vợ chồng Đức Nhân chấp nhận đánh đổi để có được một gia đình trọn vẹn. Bà Nhân Vlog cũng tiết lộ bác sĩ chẩn đoán cơ thể cô không còn nhiều trứng. Vì vậy bước đầu tiên, nữ Youtuber phải được tiêm kích trứng trước khi tiến hành những bước tiếp theo. Nữ Youtuber gốc Nha Trang cho biết bản thân rất sợ đau, càng sợ mũi tiêm. Nhưng vì con, vì ông xã, cô vẫn chấp nhận để mong hoàn thành được ý nguyện. Trước câu hỏi của mọi người về lý do không thụ tinh nhân tạo ở Nhật Bản mà phải về Việt Nam, Bà Nhân Vlog chia sẻ vì ở nước Nhật cô không thể tự đến bệnh viện một mình. Nếu lần nào chồng cũng theo cùng thì sẽ làm ảnh hưởng đến tiến độ công việc, gây khó khăn cho đồng nghiệp. Sau khi biết được ý định của vợ, chồng người Nhật của cô đã chấp nhận nghỉ việc với mức lương 200 triệu đồng/tháng để theo cô về Việt Nam "tìm con". Hiện tại hành trình tìm con đầy gian nan của Bà Nhân vẫn nhận được sự quan tâm từ cư dân mạng. Ảnh: Tổng hợp

