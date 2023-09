Trước chia tay, cuộc sống của “vua cá Koi” và vợ trẻ ra sao?

Mới đây, ca sĩ Hà Thanh Xuân đã chính thức thông báo việc đường ai nấy đi với " vua cá Koi" Thắng Ngô. Theo chia sẻ, Hà Thanh Xuân đã sống một mình được gần một năm nay và nguyên nhân chính dẫn đến tan vỡ là bất đồng về quan điểm, tư tưởng, suy nghĩ. Thông báo này khiến nhiều người khá bất ngờ, cũng từ đây mà họ tò mò về cuộc sống hôn nhân trước đó của đại gia cá Koi và vợ trẻ ra sao. Được biết, "vua cá Koi" Thắng Ngô mất nhiều thời gian để theo đuổi Hà Thanh Xuân, sau khi quen nhau "vua cá Koi" càng quý trọng Hà Thanh Xuân hơn vì phát hiện cô là người rất yêu động vật. Đó là lí do Thắng Ngô muốn chung sống lâu dài với Hà Thanh Xuân. Thời gian đầu sau khi kết hôn, Thắng Ngô và Hà Thanh Xuân cùng tận hưởng cuộc sống vợ chồng son hạnh phúc. Cả hai liên tục đi du lịch cùng nhau khắp nơi, khiến ai cũng ngưỡng mộ. Tuy nhiên, kể từ đầu năm 2023, dù vẫn tích cực hoạt động trên mạng xã hội nhưng Hà Thanh Xuân không còn đăng tải những khoảnh khắc xuất hiện cùng ông xã như trước đó và hạn chế chia sẻ về chuyện vợ chồng. Thậm chí, thi thoảng Hà Thanh Xuân lại đăng tải một số dòng trạng thái tâm trạng, buồn phiền, khiến khán giả nảy sinh nhiều nghi vấn. Đáng chú ý, khi có kế hoạch sửa sang lại nhà cửa vào tháng 2/2023, nữ ca sĩ đã dành cả tuần chuẩn bị và tự mình làm mà không có sự xuất hiện hay bóng dáng của chồng. Khi khán giả thắc mắc về sự vắng mặt gần đây của ông xã, nữ ca sĩ cũng không trả lời mà chỉ giải đáp các bình luận khác. Trong khi đó, đại gia cá Koi Thắng Ngô lại khóa Facebook cá nhân. Sau nhiều chi tiết để lộ cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc của cả hai, cho đến mới đây Hà Thanh Xuân hé lộ ngay sau đám cưới cô bị trầm cảm vì các bình luận trên mạng xã hội và nảy sinh nhiều mâu thuẫn do khác biệt tư tưởng với Thắng Ngô sau vài tháng sống chung. Cuối cùng ngày 10/9, ca sĩ Hà Thanh Xuân chính thức xác nhận đã đường ai nấy đi với doanh nhân Thắng Ngô do nhiều bất đồng về quan điểm. Có thể thấy, cuộc sống hôn nhân của "vua cá Koi" Thắng Ngô và vợ trẻ Hà Thanh Xuân đã không còn hạnh phúc như trước đó. Những mâu thuẫn tích tụ dần dần khiến cả hai không thể tiếp tục chung sống. Trước khi chia tay, Đại gia Thắng Ngô từng phát biểu mối tình giữa anh và Hà Thanh Xuân là nhân duyên, do định mệnh sắp đặt. Anh không ít lần dành những lời tình cảm ngọt ngào cho ca sĩ Hà Thanh Xuân. Ảnh: Tổng hợp

