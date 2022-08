Trung thu cận kề, hội chị em "lên đồ" qua Hàng Mã check in

Dù còn khoảng một tháng nữa mới đến Tết Trung thu nhưng những ngày này, phố Hàng Mã như được khoác một lớp áo mới, tràn đầu màu sắc và sinh động. Có thể thấy từ đầu phố đến cuối phố đều rực rỡ đèn lồng, đèn ông sao, đầu lân, trống... Đối với nhiều bạn trẻ Hà thành, con phố Hàng Mã chính là địa điểm check in lý tưởng, nhiều màu sắc vào mỗi dịp Trung thu đến. Nhiều hàng quán bày bán các loại đồ chơi đã góp phần tạo nên con phố lung linh sắc màu, thu hút đông đảo gia đình và giới trẻ đến check in Trung thu. Phố Hàng Mã là phố kinh doanh đa dạng mặt hàng tùy vào thời điểm trong năm. Đặc biệt vào các dịp lễ, nơi đây luôn thu hút đông đúc du khách ghé thăm. Nhiều cô gái diện trang phục xinh đẹp, chỉn chu đến check in tại con phố "huyền thoại" mỗi dịp Trung thu. Phố Hàng Mã còn là địa điểm được nhiều bạn trẻ đến check-in, các bạn trẻ nô nức đổ về đây để vui chơi và mua sắm, chụp ảnh. Thời điểm hiện tại trên phố Hàng Mã có rất nhiều món đồ chơi đặc trưng của Tết Trung thu với màu sắc nổi bật và đẹp mắt đã được bày bán. Không gian rực rỡ ánh đèn lồng đậm chất truyền thống khiến cho những bức hình trở nên lung linh tuyệt đẹp. Không chỉ có các bạn trẻ, người dân ở Hà Nội tới đây vui chơi, mà nhiều khách du lịch nước ngoài cũng thích thú trước những gian hàng mang đậm nét truyền thống văn hoá dân tộc Việt Nam. Hàng Mã có lẽ là một con phố đặc biệt nhất của Hà Nội bởi mùa nào thức ấy, dù chưa đến rằm tháng 8 nhưng con phố này đã ngập tràn mọi ngóc ngách trên phố với “sắc đỏ”.

Dù còn khoảng một tháng nữa mới đến Tết Trung thu nhưng những ngày này, phố Hàng Mã như được khoác một lớp áo mới, tràn đầu màu sắc và sinh động. Có thể thấy từ đầu phố đến cuối phố đều rực rỡ đèn lồng, đèn ông sao, đầu lân, trống... Đối với nhiều bạn trẻ Hà thành, con phố Hàng Mã chính là địa điểm check in lý tưởng, nhiều màu sắc vào mỗi dịp Trung thu đến. Nhiều hàng quán bày bán các loại đồ chơi đã góp phần tạo nên con phố lung linh sắc màu, thu hút đông đảo gia đình và giới trẻ đến check in Trung thu. Phố Hàng Mã là phố kinh doanh đa dạng mặt hàng tùy vào thời điểm trong năm. Đặc biệt vào các dịp lễ, nơi đây luôn thu hút đông đúc du khách ghé thăm. Nhiều cô gái diện trang phục xinh đẹp, chỉn chu đến check in tại con phố "huyền thoại" mỗi dịp Trung thu . Phố Hàng Mã còn là địa điểm được nhiều bạn trẻ đến check-in, các bạn trẻ nô nức đổ về đây để vui chơi và mua sắm, chụp ảnh. Thời điểm hiện tại trên phố Hàng Mã có rất nhiều món đồ chơi đặc trưng của Tết Trung thu với màu sắc nổi bật và đẹp mắt đã được bày bán. Không gian rực rỡ ánh đèn lồng đậm chất truyền thống khiến cho những bức hình trở nên lung linh tuyệt đẹp. Không chỉ có các bạn trẻ, người dân ở Hà Nội tới đây vui chơi, mà nhiều khách du lịch nước ngoài cũng thích thú trước những gian hàng mang đậm nét truyền thống văn hoá dân tộc Việt Nam. Hàng Mã có lẽ là một con phố đặc biệt nhất của Hà Nội bởi mùa nào thức ấy, dù chưa đến rằm tháng 8 nhưng con phố này đã ngập tràn mọi ngóc ngách trên phố với “sắc đỏ”.