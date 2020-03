Trổ tài làm bánh tết Hàn Thực, hội chị em khoe độ vụng về thôi rồi

Đến hẹn lại lên, mỗi năm đến dịp tết Hàn Thực, chị em lại đua nhau khoe thành quả hì hụi nhào nặn, luộc bánh trôi, bánh chay. Đây là loại bánh truyền thống quen thuộc nhưng cách làm lại vô cùng khó, đòi hỏi sự tỉ mỉ nhất định. Bánh luộc được vớt ra sớm một phút thì lại sống, chậm một chút thành nát cực phức tạp. Chẳng thế mà có thể nói, món bánh trôi Hàn Thực có thể chứng minh hội chị em đoảng và vụng về bởi độ tỉ mỉ của nó. Mới đây, một cuộc thi khoe thành quả làm bánh được tổ chức online cho phép các gái đảm vào khoe bánh trôi, bánh chay. Thế nhưng, lướt qua các "thí sinh" thì thấy thành công chẳng mấy mà thất bại thì vô số kể. Nhiều sản phẩm của các "gái đảm" khiến dân tình dở khóc dở cười, không thể hiểu nổi đây thực chất là món gì. Những chiếc bánh chay to như bánh bao, méo mó nằm trong bát là minh chứng rõ nét nhất cho việc không nên vào bếp thêm một lần nào nữa. Tết Hàn Thực năm nay "toang" vì bánh trái như thế này thì còn thắp hương dâng các cụ, ăn uống gì nữa? Không biết từ bao giờ, món bánh trôi lại biến luôn thành món bánh đúc. Dù kỹ năng luộc bánh cũng khá là ra gì nhưng do nặn bột không đều tay, cái to cái nhỏ khiến đĩa bánh trông kém bắt mắt, lởm chởm. Nhìn ngang, ngó dọc vẫn không hiểu đây là món bánh gì và được tạo ra như thế nào? Có lẽ do đang luộc bánh nhưng mải xem phim Hàn Quốc nên kết quả là bánh nát nhẽo, chảy mật tứ tung. Thậm chí dân mạng còn tưởng đây là đĩa long nhãn chứ chẳng phải bánh trôi. Đôi khi, đĩa bánh hỏng không phải do người làm mà lại do độ vụng về của người ăn. Xem thêm clip: Vì sao Tết Hàn thực mồng 3 tháng 3 cúng bánh trôi, bánh chay? - Nguồn: Youtube

