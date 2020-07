Trao nụ hôn chia tay khiến bạn nam “mừng hụt“, nữ sinh gây sốt

Để lưu lại kỷ niệm với những người bạn cấp 3, nữ sinh này đã quay clip và trao cho các bạn nữ những nụ hôn tình cảm, riêng với các bạn nam lại là màn "hôn trượt" cực thú vị. Điều khiến dân mạng chú ý là cô bạn này sở hữu nhan sắc siêu dễ thương và nụ cười ngọt ngào. Vậy nên khi đoạn clip trao nụ hôn cuối cấp được đăng tải nữ sinh nhanh chóng nhận được sự quan tâm lớn từ dân mạng. Nhiều người còn thú nhận đã "cảm nắng" bạn nữ ngay từ những giây đầu tiên của đoạn clip vì nụ cười quá đỗi duyên dáng. Được biệt, bạn nữ trong clip có tên là Mi An, hiện đang là học sinh trường THPT Huỳnh Thúc Kháng (tỉnh Bình Thuận). Mi An cho biết bản thân mình đã nung nấu dự án thực hiện clip này từ khá lâu.Nữ sinh xinh đẹp này tâm sự rằng cô không hề ngại việc trêu chọc mọi người bởi các thành viên trong lớp ai cũng đều thân thiết, vui vẻ hưởng ứng. Sau khi đăng tải đoạn clip trên một group dành cho học sinh, Mi An đã thu về hàng chục ngàn lượt cảm xúc, chia sẻ và bình luận. Nổi tiếng từ đoạn clip này, trang Facebook cá nhân của cô nàng Mi An đã thu về hơn 10.000 lượt theo dõi một cách nhanh chóng. Ngoài ra, cô bạn cũng thường xuyên quay những clip vui nhộn và dễ thương trong lớp học để đăng lên Tik Tok, hiện tại kênh MXH này của Mi An sở hữu hơn 200k lượt follow. Mi An ngoài đời sở hữu vẻ đẹp cực ngọt ngào, đậm chất "thanh xuân vườn trường" khiến nhiều người không khỏi xuýt xoa. Mời quý độc giả đón xem thêm video Nữ sinh vẽ truyền thần làm "chao đảo" cộng đồng - Nguồn: KÊNH VTC1

