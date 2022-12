Trào lưu biến hình nào “hot” nhất năm 2022 được giới trẻ hưởng ứng?

Vào giữa năm 2022 các TikToker đình đám thi nhau hưởng ứng trào lưu biến hình trên nền nhạc Em Đã Xa Anh - Như Việt, Andy remix khiến cư dân mạng "đứng ngồi không yên". Từ một người với hình ảnh bình thường, giản dị nhiều TikToker đã biến hoá thành những chàng trai, cô gái với khí chất cực cool ngầu. Nền nhạc sôi động cùng đoạn lời: "Em đã xa anh vào trong một chiều mưa bay..." chắc hẳn được phát đi phát lại thời điểm đó khi trào lưu biến hình này ngày càng thu hút được nhiều sự quan tâm của netizen. Một trong những sáng tạo ấn tượng nhất không thể không kể đến trend biến hình anime, đây là trend biến hình tạo được một cơn sốt lớn không những ở Việt Nam mà còn trên nhiều quốc gia khác. Lấy cảm hứng từ những nhân vật trong anime của xứ sở hoa anh đào không ít TikToker đã lấy hình ảnh đó đã ứng với bản thân, cho ra đời những nhân vật anime giống với mình nhất. Vốn là những hình ảnh gắn liền với tuổi thơ của nhiều người và cách để tạo ra nhân vật hoạt hình cho bản thân vô cùng đơn giản nhờ những bộ lọc, hiệu ứng có sẵn trên TikTok. Thế nên, chỉ sau 2 ngày lên sóng, hashtag #bienhinhanime nhanh chóng được các TikToker hưởng ứng một cách nhiệt tình. Maria Challenge chắc chắn là một trong những trào lưu TikTok hot nhất năm 2022. Cụ thể, ở đầu video sẽ xuất hiện cảnh một bạn nữ, hoặc chàng trai ăn mặc lôi thôi, để mặt mộc hoặc tự làm mình xấu xí. Sau đó, họ sẽ nhảy theo điệu nhạc của Maria Challenge và bất ngờ biến thành một người vô cùng xinh đẹp, điển trai. Gần cuối năm 2022 MXH dồn sự quan tâm đến trào lưu “made you look”, những video của họ thu hút từ hàng trăm đến hàng triệu lượt xem. Trào lưu “made you look” được lấy cảm hứng từ chính lời bài hát Made you look (của nữ ca sĩ Meghan Trainor) với những “make-up look” (lối trang điểm) lấy cảm hứng từ các thương hiệu xa xỉ như Gucci, Louis Vuitton, Versace. Theo đó, những thương hiệu này đã được các các bạn trẻ “hiện thực hóa” ngay trên chính khuôn mặt mình. Hiện tại, trào lưu “biến hình” mới mẻ này thu hút sự tham gia của nhiều TikToker, đặc biệt là những người trẻ theo đuổi nghề "make-up'" hay thời trang thực hiện. Trào lưu "made you look" lan rộng khắp mạng xã hội. Ảnh: Tổng hợp

Vào giữa năm 2022 các TikToker đình đám thi nhau hưởng ứng trào lưu biến hình trên nền nhạc Em Đã Xa Anh - Như Việt, Andy remix khiến cư dân mạng "đứng ngồi không yên". Từ một người với hình ảnh bình thường, giản dị nhiều TikToker đã biến hoá thành những chàng trai, cô gái với khí chất cực cool ngầu. Nền nhạc sôi động cùng đoạn lời: "Em đã xa anh vào trong một chiều mưa bay..." chắc hẳn được phát đi phát lại thời điểm đó khi trào lưu biến hình này ngày càng thu hút được nhiều sự quan tâm của netizen. Một trong những sáng tạo ấn tượng nhất không thể không kể đến trend biến hình anime, đây là trend biến hình tạo được một cơn sốt lớn không những ở Việt Nam mà còn trên nhiều quốc gia khác. Lấy cảm hứng từ những nhân vật trong anime của xứ sở hoa anh đào không ít TikToker đã lấy hình ảnh đó đã ứng với bản thân, cho ra đời những nhân vật anime giống với mình nhất. Vốn là những hình ảnh gắn liền với tuổi thơ của nhiều người và cách để tạo ra nhân vật hoạt hình cho bản thân vô cùng đơn giản nhờ những bộ lọc, hiệu ứng có sẵn trên TikTok. Thế nên, chỉ sau 2 ngày lên sóng, hashtag #bienhinhanime nhanh chóng được các TikToker hưởng ứng một cách nhiệt tình. Maria Challenge chắc chắn là một trong những trào lưu TikTok hot nhất năm 2022. Cụ thể, ở đầu video sẽ xuất hiện cảnh một bạn nữ, hoặc chàng trai ăn mặc lôi thôi, để mặt mộc hoặc tự làm mình xấu xí. Sau đó, họ sẽ nhảy theo điệu nhạc của Maria Challenge và bất ngờ biến thành một người vô cùng xinh đẹp, điển trai. Gần cuối năm 2022 MXH dồn sự quan tâm đến trào lưu “made you look”, những video của họ thu hút từ hàng trăm đến hàng triệu lượt xem. Trào lưu “made you look” được lấy cảm hứng từ chính lời bài hát Made you look (của nữ ca sĩ Meghan Trainor) với những “make-up look” (lối trang điểm) lấy cảm hứng từ các thương hiệu xa xỉ như Gucci, Louis Vuitton, Versace. Theo đó, những thương hiệu này đã được các các bạn trẻ “hiện thực hóa” ngay trên chính khuôn mặt mình. Hiện tại, trào lưu “biến hình” mới mẻ này thu hút sự tham gia của nhiều TikToker, đặc biệt là những người trẻ theo đuổi nghề "make-up'" hay thời trang thực hiện. Trào lưu "made you look" lan rộng khắp mạng xã hội. Ảnh: Tổng hợp