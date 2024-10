Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020 lộ nhan sắc thật sau khi sinh

Mới đây, một cô gái Việt Nam đang làm việc tại Hàn Quốc đã gây chú ý khi chia sẻ ảnh chụp cùng cặp đôi đình đám làng bóng đá - Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My tại Seoul. Trong ảnh, nam cầu thủ điển trai khi diện áo sơ mi đơn giản, đeo đồng hồ hiệu đắt đỏ. Còn top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020 để lại ấn tượng với nhan sắc xinh đẹp dù không cần trang điểm cầu kì Thậm chí góc chụp hình khiến màu ảnh khá tối cũng không làm lu mờ ngoại hình của Doãn Hải My. Mẹ bỉm sữa diện áo bó sát để lộ vòng eo kém thon gọn sau khi trải qua quá trình mang thai và sinh em bé Lúa. Trước đó, bà xã Văn Hậu thường diện những item rộng rãi nhằm che khéo vòng hai sau thời gian sinh con. Dù vậy, so với những hình ảnh Doãn Hải My tự tin chia sẻ trên mạng xã hội, nàng WAG đời thường vẫn đủ xinh đẹp và thuộc top đầu trong dàn WAG Việt. Sau một thời gian ở Hàn Quốc chăm sóc Văn Hậu trong quá trình anh điều trị phục hồi chấn thương cùng chuyên gia hàng đầu, hiện nàng WAG Doãn Hải My đã lặng lẽ trở về Việt Nam. Dẫu vậy, Doãn Hải My tiếp tục đăng tải những hình ảnh đã lưu lại trong những ngày ở Hàn Quốc. Văn Hậu và Hải My ở Hàn Quốc Doãn Hải My đầy sức sống thanh xuân qua những hình ảnh tự đăng Doãn Hải My tranh thủ chụp những bức ảnh khi lưu lại Hàn Quốc chăm sóc chồng.

