Toàn cảnh siêu đám cưới ở Kiên Giang gây bão cõi mạng

Vừa qua, hôn lễ ở Kiên Giang đã được gọi là siêu đám cưới vì quá xa xỉ, lộng lẫy. Cô dâu được biết đến là con gái của đại gia bất động sản có tiếng nên phụ huynh chẳng tiếc tiền mà tổ chức buổi lễ chỉn chu nhân ngày trọng đại của đôi trẻ. Tham dự đám cưới "siêu to khủng lồ" này nhiều khách mời không khỏi ngạc nhiên như bước vào thiên đường, tấm tắc trước mức độ hào nhoáng mà gia đình đã kỳ công chuẩn bị. Được biết, khu vực tổ chức đám cưới diễn ra trên bãi biển và mất một khoảng thời gian mới hoàn thành san lấp vị trí này. Tông màu trắng chủ đạo càng làm tôn nên sự thanh lịch của sân khấu, và toàn bộ hoa được dùng trong buổi lễ đều là hoa tươi với tổng "thiệt hại" nhập về khoảng 13 tỷ đồng chưa kể chi phí cho nhân công. Bên cạnh khung cảnh sang chảnh, khoảnh khắc xúc động giữa đấng sinh thành và các con đăng tải trên kênh TikTok K. cũng khiến nhiều người chú ý, đặc biệt là khi người cha ân cần cầm tay con gái dẫn vào lễ đường. Ở buổi lễ, đại gia bất động sản phát biểu: "2 con đã hoàn thành chương trình thạc sĩ ở nước ngoài và về làm việc ở công ty hơn 5 năm qua. Hai đứa rất chăm chỉ, chịu khó và luôn làm tốt công việc được giao. Hôm nay, 2 đứa chính thức kết hôn, gia đình chúng tôi vô cùng hạnh phúc. Chúc hai con luôn thật vui vẻ và yêu thương lẫn nhau, sống với nhau trọn đời". Bên cạnh những lời chúc phúc chân thành từ cha, cậu em trai của cô dâu cũng góp vui đến hôn lễ bằng một màn nhảy sôi động để hâm nóng không khí. Đặc biệt, màn thắp sáng "cây năng lượng" của cô dâu và chú rể cũng là điểm nhấn trong buổi lễ xa hoa này. Gọi là cây nhưng thực chất đó lại là những cành hoa, lá được gắn vào trụ mà đội ngũ thiết kế đã kỳ công xây dựng trong thời gian qua. Khi đôi trẻ nắm tay nhau cầm cây đuốc đỏ rực, những chiếc "cây" đồng loại bừng sáng, bắn pháo bông lộng lẫy khắp khu vực tổ chức đám cưới, đủ để thấy số tiền bỏ ra cho ngày trọng đại là không hề nhỏ. Được biết, đứng sau siêu đám cưới này là đội ngũ đạo diễn, nhà thiết kế nổi tiếng đến từ Việt Nam và cả Philippines, trong đó có người chỉ đạo sân khấu cho lễ khai mạc và lễ bế mạc của SEA Games 31. Một trong những điều khiến khách mời cũng như dân tình - những người dự "đám cưới online" quan tâm là thực đơn của buổi lễ. Theo những gì được chia sẻ trên kênh TikTok C., menu gồm 11 món toàn những thứ "đắt xắt ra miếng" như mai ghẹ, thịt nướng kim tiền, mực dồi thịt, vịt chiên giòn, lẩu thái hải sản... Đáng nói, do sân khấu được tổ chức ngoài trời nên đã có mưa đột ngột trong bữa tiệc, thế nhưng toàn bộ khách mời đều căng ô che mưa, tiếp tục theo dõi chương trình như không có gì xảy ra.

Vừa qua, hôn lễ ở Kiên Giang đã được gọi là siêu đám cưới vì quá xa xỉ, lộng lẫy. Cô dâu được biết đến là con gái của đại gia bất động sản có tiếng nên phụ huynh chẳng tiếc tiền mà tổ chức buổi lễ chỉn chu nhân ngày trọng đại của đôi trẻ. Tham dự đám cưới "siêu to khủng lồ" này nhiều khách mời không khỏi ngạc nhiên như bước vào thiên đường, tấm tắc trước mức độ hào nhoáng mà gia đình đã kỳ công chuẩn bị. Được biết, khu vực tổ chức đám cưới diễn ra trên bãi biển và mất một khoảng thời gian mới hoàn thành san lấp vị trí này. Tông màu trắng chủ đạo càng làm tôn nên sự thanh lịch của sân khấu, và toàn bộ hoa được dùng trong buổi lễ đều là hoa tươi với tổng "thiệt hại" nhập về khoảng 13 tỷ đồng chưa kể chi phí cho nhân công. Bên cạnh khung cảnh sang chảnh, khoảnh khắc xúc động giữa đấng sinh thành và các con đăng tải trên kênh TikTok K. cũng khiến nhiều người chú ý, đặc biệt là khi người cha ân cần cầm tay con gái dẫn vào lễ đường. Ở buổi lễ, đại gia bất động sản phát biểu: "2 con đã hoàn thành chương trình thạc sĩ ở nước ngoài và về làm việc ở công ty hơn 5 năm qua. Hai đứa rất chăm chỉ, chịu khó và luôn làm tốt công việc được giao. Hôm nay, 2 đứa chính thức kết hôn, gia đình chúng tôi vô cùng hạnh phúc. Chúc hai con luôn thật vui vẻ và yêu thương lẫn nhau, sống với nhau trọn đời". Bên cạnh những lời chúc phúc chân thành từ cha, cậu em trai của cô dâu cũng góp vui đến hôn lễ bằng một màn nhảy sôi động để hâm nóng không khí. Đặc biệt, màn thắp sáng "cây năng lượng" của cô dâu và chú rể cũng là điểm nhấn trong buổi lễ xa hoa này. Gọi là cây nhưng thực chất đó lại là những cành hoa, lá được gắn vào trụ mà đội ngũ thiết kế đã kỳ công xây dựng trong thời gian qua. Khi đôi trẻ nắm tay nhau cầm cây đuốc đỏ rực, những chiếc "cây" đồng loại bừng sáng, bắn pháo bông lộng lẫy khắp khu vực tổ chức đám cưới, đủ để thấy số tiền bỏ ra cho ngày trọng đại là không hề nhỏ. Được biết, đứng sau siêu đám cưới này là đội ngũ đạo diễn, nhà thiết kế nổi tiếng đến từ Việt Nam và cả Philippines, trong đó có người chỉ đạo sân khấu cho lễ khai mạc và lễ bế mạc của SEA Games 31. Một trong những điều khiến khách mời cũng như dân tình - những người dự "đám cưới online" quan tâm là thực đơn của buổi lễ. Theo những gì được chia sẻ trên kênh TikTok C., menu gồm 11 món toàn những thứ "đắt xắt ra miếng" như mai ghẹ, thịt nướng kim tiền, mực dồi thịt, vịt chiên giòn, lẩu thái hải sản... Đáng nói, do sân khấu được tổ chức ngoài trời nên đã có mưa đột ngột trong bữa tiệc, thế nhưng toàn bộ khách mời đều căng ô che mưa, tiếp tục theo dõi chương trình như không có gì xảy ra.