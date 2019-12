Tò mò nhan sắc kiếm thủ cầm cơ cho ĐTTVN tại SEA Game 30

Là người cầm cờ đoàn thể thao Việt Nam tại lễ khai mạc SEA Games 30, kiếm thủ Vũ Thành An gây chú ý nhờ ngoại hình siêu cấp đẹp trai. Đây là lần thứ 4, hot boy đấu kiếm được nhận trọng trách vinh dự này. Vũ Thành An, sinh năm 1992, là kiếm thủ quen mặt của làng thể thao Việt Nam. Anh cao 1m87 và sở hữu khuôn mặt mĩ nam. Trong hai kỳ SEA Games 28 và 29, Thành An giành được 2 HCV ở các nội dung cá nhân và đồng đội. Tại Olympic Rio năm 2016, anh chàng gây bất ngờ khi hạ đương kim vô địch thế giới, lọt vào vòng 1/16. Tham dự SEA Games 2019, Vũ Thành An được kỳ vọng sẽ tiếp tục đem về vinh quang cho thể thao nước nhà. Tháng 6 vừa qua, hot boy đấu kiếm kết hôn với cựu xạ thủ Tú Anh (SN 1996), cô nàng cũng là một vận động viên có nhiều thành tích đáng nể ở các giải quốc gia. Suốt quãng thời gian yêu nhau đến khi kết hôn, cả hai thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc ngọt ngào trên mạng xã hội. Cặp đôi cũng bật mí sắp đón con đầu lòng. Thành An được vợ nhận xét là người đàn ông của gia đình, ga lăng, tình cảm và cực kỳ chu đáo. Hot boy đấu kiếm cho biết lên đường sang Philippines dự SEA Games, anh đặt mục tiêu có huy chương dù là màu gì đi nữa để làm món quà chào đời cho con đầu lòng. Xem thêm clip: Vũ Thành An giành Huy chương Vàng thứ 6 cho Đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 29 - Nguồn: Youtube

Là người cầm cờ đoàn thể thao Việt Nam tại lễ khai mạc SEA Games 30, kiếm thủ Vũ Thành An gây chú ý nhờ ngoại hình siêu cấp đẹp trai. Đây là lần thứ 4, hot boy đấu kiếm được nhận trọng trách vinh dự này. Vũ Thành An, sinh năm 1992, là kiếm thủ quen mặt của làng thể thao Việt Nam. Anh cao 1m87 và sở hữu khuôn mặt mĩ nam. Trong hai kỳ SEA Games 28 và 29, Thành An giành được 2 HCV ở các nội dung cá nhân và đồng đội. Tại Olympic Rio năm 2016, anh chàng gây bất ngờ khi hạ đương kim vô địch thế giới, lọt vào vòng 1/16. Tham dự SEA Games 2019 , Vũ Thành An được kỳ vọng sẽ tiếp tục đem về vinh quang cho thể thao nước nhà. Tháng 6 vừa qua, hot boy đấu kiếm kết hôn với cựu xạ thủ Tú Anh (SN 1996), cô nàng cũng là một vận động viên có nhiều thành tích đáng nể ở các giải quốc gia. Suốt quãng thời gian yêu nhau đến khi kết hôn, cả hai thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc ngọt ngào trên mạng xã hội. Cặp đôi cũng bật mí sắp đón con đầu lòng. Thành An được vợ nhận xét là người đàn ông của gia đình, ga lăng, tình cảm và cực kỳ chu đáo. Hot boy đấu kiếm cho biết lên đường sang Philippines dự SEA Games, anh đặt mục tiêu có huy chương dù là màu gì đi nữa để làm món quà chào đời cho con đầu lòng. Xem thêm clip: Vũ Thành An giành Huy chương Vàng thứ 6 cho Đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 29 - Nguồn: Youtube