Tiết lộ cân nặng hiện tại, Xoài Non khiến fan phải lo lắng

Trên trang cá nhân, Xoài Non hào hứng khoe với công chúng sắc vóc nuột nà hậu kỳ nghỉ Xuân Quý Mão. Cô cho biết bản thân đã thành công về dáng sau khi tăng 1,5kg trong dịp Tết vừa qua. Hiện tại, gái xinh sinh năm 2002 có cân nặng 41kg nhờ trải qua 10 ngày siết cân. Tiết lộ này của cô khiến fan không khỏi lo lắng bởi chỉ số cân nặng bất cân xứng với chiều cao 1,6m. Từ những thông số trên, fan lo ngại hot girl 10x không đảm bảo sức khỏe khi hoạt động nghệ thuật. Trước Tết, Xoài Non liên tục khiến fan xôn xao khi để lộ hình thể mỏng manh trong những khung hình trên mạng xã hội. Phần cánh tay khẳng khiu của nữ chính MV Tìm Em Trong Mơ trở thành đề tài tranh cãi trên nhiều diễn đàn. So với hình ảnh đầy đặn trong quá khứ, Xoài Non được nhận xét có phần thiếu sức sống, năng động hơn. Tiếp thu ý kiến từ công chúng, song mỹ nhân sinh năm 2002 lại tự nhận bản thân hiện tại mới là phiên bản đẹp nhất. Xoài Non khẳng định bản thân vẫn ăn uống điều độ và không phải kiêng khem nhiều. Mỹ nhân Gen Z tâm sự: "Trộm vía dạo này em ăn uống nhưng không bị lên ký. Ai cũng chê em ốm. Mọi người kêu em ốm quá. Nhưng em thấy em vừa, em thấy em đẹp". Từ khi quyết tâm theo đuổi hình ảnh gầy gò, Xoài Non cũng có nhiều thay đổi về phong cách ăn mặc. Mỹ nhân sinh năm 2002 có gu thời trang cá tính, sành điệu. Xoài Non tự tin diện đồ cắt xẻ khoe eo thon, dáng nuột từ đời thường đến thảm đỏ. Với váy áo hiện đại, thời thượng, bà xã Xemesis càng được nhận xét giống gái Tây hơn.

