Tiếp tục lên sóng, vợ hai Minh Nhựa khoe nhan sắc lạ hoắc

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân của vợ hai Minh Nhựa - Mina Phạm đăng tải một tấm hình selfie với nhan sắc lạ cùng cách make up vô cùng màu mè thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Vợ Minh Nhựa từng gặp "phốt" lấy ảnh của một blogger nước ngoài rồi photoshop, ghép mặt ghép người mình vào khiến chính blogger kia phải lên tiếng yêu cầu dừng lại. Dù tất cả những địa điểm này, Mina Phạm có thừa kinh tế để đến, hoặc cũng có thể cô đã có mặt ở nơi này rồi nhưng không biết lý do vì sao vẫn hành động như vậy. Mới đây, Mina Phạm chính thức đăng tải bức ảnh "người thật việc thật" lên trang cá nhân, chẳng phải photoshop, chắp vá bằng việc ăn cắp ảnh của ai. Bức ảnh thật này thậm chí trông còn đẹp hơn hình photoshop và nhận được rất nhiều lời khen. Không hiểu động cơ của Mina Phạm là gì mà phải kỳ công sống ảo đến thế trong khi bức ảnh của bản thân đã quá đẹp? Vợ hai Minh Nhựa từng nhiều lần bị dân mạng "bóc phốt" vì sống ảo. Nhan sắc thật và trên ảnh của cô cũng từng trở thành chủ đề tranh cãi trên các diễn đàn. Mina Phạm được cho là có khuôn mặt to, tròn và nước da đen sạm, quầng thâm mắt rõ, khác xa với trên ảnh. Không những vậy, cô còn từng bị nhận xét là dù nhiều tiền, dùng toàn hàng hiệu đắt tiền nhưng trông vẫn "kém sang". Mối quan hệ giữa Mina Phạm và con gái lớn của Minh Nhựa là Joyce Phạm cũng nhận được rất nhiều sự quan tâm. Xem thêm clip: Tiểu sử Mina Phạm: Vợ hai của Minh Nhựa và lùm xùm sống ảo trên MXH - Nguồn: Youtube

