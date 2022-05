Tiến Linh xứng danh "ông hoàng đồ hiệu" của đội tuyển Việt Nam

Ngoài việc gây ấn tượng mạnh với các khoảnh khắc tỏa sáng trên sân cỏ thì Tiến Linh từng nhiều lần khiến cư dân mạng phải trầm trồ sau khoe những bộ sưu tập đồ hiệu bao gồm những món thời trang cao cấp hay xe hơi sang trọng. Tiền đạo Tiến Linh được cộng đồng mạng nhận xét là cầu thủ có gu thời trang phong phú hơn so với nhiều đồng đội ở ĐTQG lẫn U23 Việt Nam.Nguyễn Tiến Linh được đánh giá cao bởi cách ăn mặc đa dạng nhưng không kém phần lịch lãm. Người hâm mộ thậm chí còn đặt biệt danh cho Tiến Linh là "ông hoàng đồ hiệu" trong đội tuyển bởi anh có sở thích sưu tập giày đến từ các nhà mốt nổi tiếng. Tiền đạo sinh năm 1997 cũng mua nhiều áo phông và phụ kiện hàng hiệu. Được biết, Tiến Linh thường xài những mẫu áo phông đến từ các thương hiệu nổi tiếng thế giới như Louis Vuitton, Fendi, Gucci... có giá chủ yếu từ trên 10 triệu đồng đến hơn 20 triệu đồng mỗi chiếc. Tiền đạo đội tuyển Việt Nam có những đôi giày nổi bật như Louis Vuitton monogram denim với màu xanh đặc trưng, giá 1.190 USD hay dòng Gucci Tennis 1977 có giá 630 USD. Những đôi giày này đảm bảo dễ phối đồ, mang đến nét sang trọng. Cách đây không lâu, sau lễ bế mạc SEA Games 31, tiền đạo Tiến Linh đăng lên trang cá nhân ảnh ở sân bay với nhiều hàng hiệu từ đầu đến chân. Cầu thủ sinh năm 1997 khỏe khoắn với áo phông Louis Vuitton giá 955 USD (hơn 21 triệu đồng), dùng vali cùng thương hiệu và dép lê Hermes. Nói vế thú chơi xe sang thì từ cách đây hơn hai năm, Tiến Linh cũng đã mạnh tay chi tiền tỷ để sắm xế hộp Mercedes - Benz C200. Được biết, chiếc Mercedes - Benz C200 mà Tiến Linh sở hữu là phiên bản nâng cấp facelift, được mua từ một công ty nhập khẩu tư nhân. Chiếc xe có giá 1,5 tỷ đồng bao gồm ngoại thất màu đen sang trọng. Hay mới nhất, chỉ cách đây ít ngày thì Tiến Linh đã chia sẻ với cộng đồng mạng việc anh mới sắm thêm một chiếc Hyundai Tucson 2022 – chiếc xe mang đậm tính thể thao khỏe khoắn, không gian nội thất rộng rãi cùng trang bị nhiều tiện nghi. Dù có quê gốc ở Hải Dương nhưng gia đình của Tiến Linh đang định cư tại phường An Phú, thị xã Thuận An, Bình Dương dưới một cơ ngơi khá hoành tráng với nhà vườn rộng hơn 300m2.

Ngoài việc gây ấn tượng mạnh với các khoảnh khắc tỏa sáng trên sân cỏ thì Tiến Linh từng nhiều lần khiến cư dân mạng phải trầm trồ sau khoe những bộ sưu tập đồ hiệu bao gồm những món thời trang cao cấp hay xe hơi sang trọng. Tiền đạo Tiến Linh được cộng đồng mạng nhận xét là cầu thủ có gu thời trang phong phú hơn so với nhiều đồng đội ở ĐTQG lẫn U23 Việt Nam. Nguyễn Tiến Linh được đánh giá cao bởi cách ăn mặc đa dạng nhưng không kém phần lịch lãm. Người hâm mộ thậm chí còn đặt biệt danh cho Tiến Linh là "ông hoàng đồ hiệu" trong đội tuyển bởi anh có sở thích sưu tập giày đến từ các nhà mốt nổi tiếng. Tiền đạo sinh năm 1997 cũng mua nhiều áo phông và phụ kiện hàng hiệu. Được biết, Tiến Linh thường xài những mẫu áo phông đến từ các thương hiệu nổi tiếng thế giới như Louis Vuitton, Fendi, Gucci... có giá chủ yếu từ trên 10 triệu đồng đến hơn 20 triệu đồng mỗi chiếc. Tiền đạo đội tuyển Việt Nam có những đôi giày nổi bật như Louis Vuitton monogram denim với màu xanh đặc trưng, giá 1.190 USD hay dòng Gucci Tennis 1977 có giá 630 USD. Những đôi giày này đảm bảo dễ phối đồ, mang đến nét sang trọng. Cách đây không lâu, sau lễ bế mạc SEA Games 31, tiền đạo Tiến Linh đăng lên trang cá nhân ảnh ở sân bay với nhiều hàng hiệu từ đầu đến chân. Cầu thủ sinh năm 1997 khỏe khoắn với áo phông Louis Vuitton giá 955 USD (hơn 21 triệu đồng), dùng vali cùng thương hiệu và dép lê Hermes. Nói vế thú chơi xe sang thì từ cách đây hơn hai năm, Tiến Linh cũng đã mạnh tay chi tiền tỷ để sắm xế hộp Mercedes - Benz C200. Được biết, chiếc Mercedes - Benz C200 mà Tiến Linh sở hữu là phiên bản nâng cấp facelift, được mua từ một công ty nhập khẩu tư nhân. Chiếc xe có giá 1,5 tỷ đồng bao gồm ngoại thất màu đen sang trọng. Hay mới nhất, chỉ cách đây ít ngày thì Tiến Linh đã chia sẻ với cộng đồng mạng việc anh mới sắm thêm một chiếc Hyundai Tucson 2022 – chiếc xe mang đậm tính thể thao khỏe khoắn, không gian nội thất rộng rãi cùng trang bị nhiều tiện nghi. Dù có quê gốc ở Hải Dương nhưng gia đình của Tiến Linh đang định cư tại phường An Phú, thị xã Thuận An, Bình Dương dưới một cơ ngơi khá hoành tráng với nhà vườn rộng hơn 300m2.