Tiệm tạp hóa "Cô Vy" trong khu cách ly, nhìn thôi đã thấy yêu

Theo quy định mới đây, những người từ Châu Âu về nước đều phải thực hiện cách ly Covid-19 bắt buộc trong vòng 14 ngày. Đây là quãng thời gian không phải là ngắn, đặc biệt là trong điều kiện không được đi lung tung, phương tiện giải trí hạn chế. Chính bởi vậy, nhiều trò chơi đã được nghĩ ra để mọi người cùng vui vẻ. Không có việc gì làm, lại có quá nhiều đồ ăn, thức uống được gia đình gửi vào tẩm bổ, chàng trai tên Vũ Việt Linh, du học sinh Séc đã nghĩ ra cách gom đồ của tất cả mọi người trong phòng để mở một tiệm tạp hoá nhỏ xinh trong khu cách ly Covid-19 ở trường Quân sự Quân khu 7, TP HCM. "Tiệm em mới khai trương hôm nay, mà chưa thấy ai mở hàng. Mấy bạn mua gì em cũng bán, tướng em lên hình nhìn hơi "bần" vậy thôi chứ ở ngoài nhìn em cũng không sang lên được miếng nào đâu" - Anh chàng Vũ Việt Linh chia sẻ. Toàn bộ bánh kẹo, nhu yếu phẩm là do Linh "trấn lột" của mọi người cùng phòng. Mỗi ngày sẽ có một người được gia đình "tiếp tế" nên mở tiệm không cần vốn, chỉ thu lãi. Đùa vui là vậy chứ anh chàng khẳng định không buôn bán gì trong trại, chỉ bày ra chụp ảnh chơi bởi mọi thứ cần thiết đều đã được nhân viên khu cách ly Covid-19 cung cấp đầy đủ. Hàng hóa mà mọi người trong khu cách ly được gia đình gửi vào rất nhiều, có cả trà sữa trân châu, chăn nệm, sữa, bánh,....Đi cách ly mà cứ ngỡ như đi dã ngoại. Thậm chí anh chàng "start up" dịch vụ ship trà sữa tận giường cho mọi người trong khu cách ly. Đúng là quá nhanh nhạy mảng kinh doanh. Hàng ngày, mỗi người trong khu cách ly đều được phát khẩu trang, cơm, bún, phở thay đổi theo ngày và một chai nước khoáng chất lượng. Đây chính là lý do khiến "tiệm tạp hóa Cô Vy" ế ẩm. Các cán bộ, nhân viên khu cách ly làm đủ cách để mọi người có không gian sinh hoạt thoải mái nhất. Thậm chí, hôm qua vừa than không có wifi, hôm sau đã có người đến lắp. Mỗi ngày đến thời gian nhận đồ người thân gửi, ai cũng chủ động xuống xếp hàng, không cần cán bộ phải gọi đích danh. Xem thêm clip: Bệnh nhân thứ 86, 87 nhiễm covid-19 là hai điều dưỡng Bệnh viện Bạch Mai, Cách ly 150 y tá, bác sỹ - Nguồn: Youtube

Theo quy định mới đây, những người từ Châu Âu về nước đều phải thực hiện cách ly Covid-19 bắt buộc trong vòng 14 ngày. Đây là quãng thời gian không phải là ngắn, đặc biệt là trong điều kiện không được đi lung tung, phương tiện giải trí hạn chế. Chính bởi vậy, nhiều trò chơi đã được nghĩ ra để mọi người cùng vui vẻ. Không có việc gì làm, lại có quá nhiều đồ ăn, thức uống được gia đình gửi vào tẩm bổ, chàng trai tên Vũ Việt Linh, du học sinh Séc đã nghĩ ra cách gom đồ của tất cả mọi người trong phòng để mở một tiệm tạp hoá nhỏ xinh trong khu cách ly Covid-19 ở trường Quân sự Quân khu 7, TP HCM. "Tiệm em mới khai trương hôm nay, mà chưa thấy ai mở hàng. Mấy bạn mua gì em cũng bán, tướng em lên hình nhìn hơi "bần" vậy thôi chứ ở ngoài nhìn em cũng không sang lên được miếng nào đâu" - Anh chàng Vũ Việt Linh chia sẻ. Toàn bộ bánh kẹo, nhu yếu phẩm là do Linh "trấn lột" của mọi người cùng phòng. Mỗi ngày sẽ có một người được gia đình "tiếp tế" nên mở tiệm không cần vốn, chỉ thu lãi. Đùa vui là vậy chứ anh chàng khẳng định không buôn bán gì trong trại, chỉ bày ra chụp ảnh chơi bởi mọi thứ cần thiết đều đã được nhân viên khu cách ly Covid-19 cung cấp đầy đủ. Hàng hóa mà mọi người trong khu cách ly được gia đình gửi vào rất nhiều, có cả trà sữa trân châu, chăn nệm, sữa, bánh,....Đi cách ly mà cứ ngỡ như đi dã ngoại. Thậm chí anh chàng "start up" dịch vụ ship trà sữa tận giường cho mọi người trong khu cách ly. Đúng là quá nhanh nhạy mảng kinh doanh. Hàng ngày, mỗi người trong khu cách ly đều được phát khẩu trang, cơm, bún, phở thay đổi theo ngày và một chai nước khoáng chất lượng. Đây chính là lý do khiến "tiệm tạp hóa Cô Vy" ế ẩm. Các cán bộ, nhân viên khu cách ly làm đủ cách để mọi người có không gian sinh hoạt thoải mái nhất. Thậm chí, hôm qua vừa than không có wifi, hôm sau đã có người đến lắp. Mỗi ngày đến thời gian nhận đồ người thân gửi, ai cũng chủ động xuống xếp hàng, không cần cán bộ phải gọi đích danh. Xem thêm clip: Bệnh nhân thứ 86, 87 nhiễm covid-19 là hai điều dưỡng Bệnh viện Bạch Mai, Cách ly 150 y tá, bác sỹ - Nguồn: Youtube