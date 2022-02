Chó mèo “xả thân” bán hàng và loạt biểu cảm không nhịn nổi cười

Mới đây hình ảnh một chú chó sẵn sàng dùng "nhan sắc" để giúp chủ mua may bán đắt được cư dân mạng hết lời khen ngợi. Tấm bảng đeo trước ngực với nội dung: "Nước mía, mua 1 ly, hun 1 cái, ok!" đã khiến netizen phát sốt. Được biết, chú chó này tên Mun, nó ngồi ngoan ngoãn ngồi trên ghế nhựa xanh, dáng vẻ nghiêm túc và tĩnh lặng làm ai đi ngang qua cũng phải ghé thăm. Sau khi loạt hình ảnh về chú chó nổi tiếng này được truyền tay nhau trên mạng, nó nhanh chóng trở nên viral. Cô bạn xuất hiện trên hàng loạt hội nhóm yêu chó mèo và khiến mạng xã hội "dậy sóng". Nói về hội chó mèo "đa di năng" thì trước đây trên MXH đã xuất hiện không ít. Đáng phải kể đến là hình ảnh chú chó cực kỳ đáng yêu làm nhân viên bán hàng tạp hóa tên tên Suzuki ở Tokyo (Nhật Bản). Chú chó này biết mở cửa đón khách mỗi ngày, biết trả tiền thừa, quan trọng nhất là thái độ bán hàng cực kì nhiệt tình và chuyên nghiệp. Rất nhiều vị khách tới đây không chỉ để mua các món bánh kẹo, đồ uống mà còn để thăm hỏi và chơi với "nhân viên" đặc biệt này. Đây là một chú chó ở Thái Lan, rất nổi tiếng vì theo chủ đi bán sầu riêng suốt hơn 7 năm. Hình ảnh vui vẻ, hoạt bát cùng những lần đội mũ như những người nông dân khiến chó chú tên Jubjib càng trở nên đáng yêu và được nhiều người yêu thích Chú mèo tên Bối Bối đến từ Trung Quốc từng gây sốt MXH khi ngủ say sưa trong lúc bán hàng. Thân chó 12 bến nước phải thay "sen" bán buôn giữa chợ thế này đây. Người ta ở nhà ăn pate với cá, còn phận "boss" rơi nhầm vào "sen" rỗng túi thì chỉ có thế này thôi. Đôi khi chỉ là một vài khoảnh khắc thường nhật lọt vào ống kính, nhưng vô tình giúp boss trở thành hiện tượng mạng. Ảnh: Tổng hợp Mời độc giả xem video: Những hiện tượng mạng đình đám trong năm 2020 thiếu tài năng, thừa chiêu trò - Nguồn: Saostar

