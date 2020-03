Thực hư bức ảnh cô gái nhiễm COVID-19 tại Hà Nội nằm bất động trên giường bệnh

Mới đây, khi thông tin về ca nhiễm COVID-19 thứ 17 tại Việt Nam được chia sẻ, nhiều người đã lên án chỉ trích thái độ thiếu hợp tác, cố tình giấu bệnh của nữ bệnh nhân Nguyễn Hồng Nhung sau khi du lịch ở trời Âu trở về. Hiện tại, Nguyễn Hồng Nhung - cô gái nhiễm COVID-19 tại Hà Nội được cách ly chữa trị tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung Ương. Những cá nhân từng tiếp xúc với bệnh nhân trong quá trình ủ bệnh và phát bệnh tại Việt Nam cũng được kiểm tra và cách ly kịp thời. Tuy nhiên, nhiều thành viên mạng chia sẻ bức ảnh nữ bệnh nhân nằm trên giường bệnh, phải thở bằng máy và dây dợ chằng chịt xung quanh. Kèm theo ảnh là dòng caption khẳng định nhân vật đang nằm bất động kia chính là Nguyễn Hồng Nhung - cô gái nhiễm COVID-19 tại Hà Nội mới đây. Tuy nhiên, bức ảnh trên đã được chính người nhà của cô gái chủ nhân bức ảnh lên tiếng khẳng định đó không phải là bệnh nhân COVID-19 tại Hà Nội - Nguyễn Hồng Nhung. Mới đây, trên trang cá nhân của cô gái nằm trong bức ảnh cho biết: "Đây là My - em gái tôi, bị virus cơ tim. Làm ơn đừng câu like thất đức". Đồng thời, cô gái kêu gọi mọi người lan tỏa thông tin để những tài khoản mạng khác không chia sẻ hình ảnh của em gái mình kèm theo thông tin không đúng sự thật. Page của VTV24h cũng lên tiếng khẳng định tin đồn về bức ảnh nữ bệnh nhân thở bằng máy nhiễm COVID-19 là sai sự thật. Đây là bài học cho tất cả chúng ta khi phát tán và chia sẻ thông tin, nhất là giữa mùa đại dịch COVID-19 đang hoành hành trên khắp thế giới. Từ thời điểm có thông tin Hà Nội phát hiện ca nhiễm COVID-19 đầu tiên vào tối qua 6/3, trên mạng xã hội đã xuất hiện nhiều thông tin sử dụng ảnh cũ của bệnh nhân Nguyễn Hồng Nhung à lan truyền những thông tin sai sự thật gây hoang mang trong dân chúng. Tại cuộc họp, cả Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ và Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đều nhắc tới hiện tượng đưa thông tin thất thiệt trên mạng xã hội làm hoang mang dân chúng, gây thêm khó khăn cho công tác kiểm soát dịch bệnh này. Hai ông đều yêu cầu công an phải vào cuộc xử lý nghiêm những trường hợp đưa tin thất thiệt liên quan đến COVID-19 tại Việt Nam. Xem thêm clip: Bệnh nhân COVID-19 tại Hà Nội biết mình có khả năng bị nhiễm bệnh | VTV24 - Nguồn: Youtube

