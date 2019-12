Thử thách nâng ghế có gì khiến "teen" thế giới phải chao đảo?

Xuất hiện cách đây 7 năm, mới đây, thử thách nâng ghế có tên tiếng anh Chair Challenge bất ngờ quay trở lại làm giới trẻ trên thế giới "điên đảo". Trend nâng ghế nghe qua thì rất đơn giản nhưng không phải ai cũng có thể thực hiện được. Cụ thể, người tham gia sẽ phải phải nâng ghế dưới thân trong khi đang cúi đầu góc 90 độ. Người chơi sẽ đứng quay mặt vào tường và bắt đầu lùi ra xa hai bước, mỗi bước có chiều dài bằng 2 bàn chân, sau đó cúi đầu một góc bằng đúng 90 độ và lấy tường làm điểm tựa rồi từ từ nhấc chiếc ghế dưới thân lên. Thu hút một lượng tham gia lớn nhưng hot trend nâng ghế không hề dễ thực hiện và đặc biệt, phụ nữ có tỉ lệ thực hiện thành công nhiều hơn là so với nam giới. Trong khi nhiều cô nàng thực hiện trào lưu một cách đơn giản như ăn bánh thì cánh mày râu phải vật lộn với cái ghế, trong khi rõ ràng là phái mạnh. Lý giải cho điều này, nhiều người cho rằng trọng tâm của con gái thường thấp đến hông trong khi con trai thì ngược lại. Đối với hầu hết các cô gái, trọng tâm khi cúi xuống ghế đặt trên chân của họ, trong khi trọng tâm của các chàng trai là trên ghế. Cũng có nhiều ý kiến cho rằng kích cỡ bàn chân của đàn ông to hơn nên họ đứng xa bức tường hơn và cúi người xuống thấp hơn nên khó thực hiện. Dù mới quay trở lại nhưng trào lưu đã thu hút sự chú ý của nhiều người. "Thật thú vị, trào lưu này quay trở lại sau nhiều năm. Tôi nhớ cách đây rất, rất lâu rồi tôi có xem được nó qua một chương trình tivi và đã cố thực hiện nhưng không thành công" - J.O bình luận trên mạng xã hội. Xem thêm clip: Brooke and Jose Try The Chair Challenge - Nguồn: Youtube

