Dân mạng phát sốt với “hot trend” chụp ảnh điểm màu khác biệt

Ảnh có hiệu ứng Color Point - Điểm màu đang trở thành hot trend trên mạng xã hội, khởi đầu từ những sao như Tuấn Hưng hay Thanh Hằng, sau đó lan tới giới trẻ. Theo định nghĩa đơn giản, hot trend chụp ảnh điểm màu là dạng nền bức ảnh được "phù phép" thành đen trắng, chủ thể vẫn giữ được màu sắc nổi bật hẳn lên, qua đó tạo sự khác biệt trong hình ảnh. Hiện nay xu hướng chụp hình điểm màu đang diễn ra mạnh mẽ ở giới trẻ, không chỉ ở các bạn nữ mà các bạn nam cũng yêu thích. Ngay sau khi trào lưu chụp ảnh điểm màu xuất hiện Giới trẻ không ngần ngại biến những bức ảnh thường nhật của mình trở thành ảnh theo phong cách này. Điểm màu. Ngay cả những bức ảnh #OOTD (Outfit Of The Day) cũng được biết hóa đầy nghệ thuật. Theo chia sẻ của các bạn trẻ đã tham gia vào trào lưu chụp ảnh điểm màu cho biết, cách phối đồ tinh tế cùng hiệu ứng điểm màu, khi tô điểm những thứ nổi bật làm trung tâm còn vạn vật xung quanh có thể chìm lại trong gam màu đen trắng - một thủ thuật nhấn nhá hoàn hảo cho những bộ streetstyle của các bạn trẻ trở nên nổi bật hơn. Từ khi biết tới trào lưu điểm màu, các bạn trẻ có thể tự tin làm dáng ở bất cứ đâu mình thích. Với hiệu ứng tách nền trắng đen, mọi vật thể và con người xung quanh dường như trôi chậm lại, thậm chí là dừng hẳn, mang hơi hướng cổ điển nhưng vẫn pha được nét hiện đại, trẻ trung cho bộ váy màu vàng kèm thần thái cool ngầu trên khuôn mặt. Các quán cafe và trà sữa xung quanh phố đi bộ cũng là một trong những địa điểm hot và thu hút không ít bạn trẻ đến đây thỏa sức check in chụp ảnh OOTD. Mang phong cách pha màu độc đáo, ngưng đọng không gian xung quanh bằng tông màu đen trắng, tôn vinh ưu điểm, phong cách thời trang của chủ thể, không khó để nhận thấy ảnh Điểm màu đang ngày càng được giới trẻ lựa chọn và trở thành trào lưu trên MXH.

