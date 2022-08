Thót tim cảnh người phụ nữ bất ngờ lăn xuống đường từ ô tô

Đoạn clip do camera hành trình của xe ô tô ghi lại được hình ảnh vụ tai nạn xảy ra vào lúc 10h17 sáng 10/8. Theo đoạn clip ghi lại, tại một ngã tư đường, ô tô con màu trắng đi chuyển chậm và bắt đầu quay đầu xe. Khi chuẩn bị quay xe hết đường, cánh cửa ô tô bên phụ bất ngờ bật mở, một người phụ nữ đang dựa vào cánh cửa ngã lăn xuống đường sau đó. Rất may, các phương tiện lúc này đều di chuyển chậm nên không tông trúng người phụ nữ. Phát hiện vụ việc, tài xế xe taxi đánh lái vào lề đường và người phụ nữ nhanh chóng đứng dậy chạy lại phía xe ô tô. Đoạn clip ngay sau khi xuất hiện trên mạng xã hội lập tức nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều người không khỏi thót tim trước tình huống nói trên. Nhiều cư dân mạng đã để lại những bình luận xoay quanh vụ việc này: "Chị ấy chắc vịn vào cửa xe, lúc xe quay đầu nên không may rơi ra đây mà. Nguy hiểm thật" hay "Kiểu này bác tài quên khóa cửa xe nên khi chị ấy vịn vào, đúng lúc cua, cánh cửa tự bật mở nên mới khiến chị ấy ngã đây mà"... Trước, netizen từng chứng kiến không ít cảnh thót tim trên đường. Điển hình như 1 cô gái ngồi trên cánh cửa ô tô uốn éo và bất ngờ ngã xuống đường. Người phụ nữ bất ngờ nhảy khỏi xe máy khi người cầm lái đang di chuyển trên đường khiến ai xem cũng phải thót tim. Thêm cảnh người ngồi ghế phụ bất ngờ bật khỏi xe ô tô. Chiếc ô tô đang di chuyển trên đường nhưng cánh cửa phía sau bất ngờ bật tung. Viêc chốt cửa khi xe ô tô đang di chuyển là điều mà các tài xế nên kiểm tra.

