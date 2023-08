“Thiên thần chuyển giới” Thái Lan lộ ảnh đời thường ở Việt Nam

Nong Poy được mệnh danh là " thiên thần chuyển giới" đẹp nhất Thái Lan, mới đây cô nhận được nhiều quan tâm khi trở thành 1 phần của bộ BGK của cuộc thi The New Mentor, gameshow truyền hình thực tế về nghề người mẫu nổi đình đám. Là một trong những Super Judge đến từ Thái Lan, người đẹp chuyển giới này đang được khán giả háo hức mong chờ ở tập 2 The New Mentor. Đang có mặt tại Việt Nam, mới đây mỹ nhân xứ chùa Vàng chia sẻ khoảnh khắc xuống phố ăn uống ở Sài Gòn với gương mặt mộc. Làn da trắng hồng cùng thần thái tươi tắn của mỹ nhân gần như chẳng đổi khác gì so với khi trang điểm.Nong Poy sinh năm 1986 và đăng quang Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế năm 2004. Vào năm 2015, Nong Poy xếp thứ 63 trong danh sách 100 gương mặt đẹp nhất thế giới, do TC Candler bình chọn. Sau 20 năm chuyển giới, vẻ đẹp của Nong Poy ngày càng hoàn thiện và trở thành tên tuổi được săn đón bậc nhất Thái Lan. Cô tham gia nhiều lĩnh vực, từ người mẫu, ca sĩ, MC tới diễn viên. Vẻ đẹp và thành công của cô trở thành nguồn cảm hứng mạnh mẽ cho cộng đồng LGBT. Chân dài được khen là 1 trong số ít mỹ nhân chuyển giới có vẻ đẹp tự nhiên đẹp nhất từ xưa đến nay. Cô đang là gương mặt vàng của nhiều nhãn hàng, thương hiệu với vẻ đẹp rạng rỡ, tự nhiên. Ảnh: IGNV

Nong Poy được mệnh danh là " thiên thần chuyển giới" đẹp nhất Thái Lan, mới đây cô nhận được nhiều quan tâm khi trở thành 1 phần của bộ BGK của cuộc thi The New Mentor, gameshow truyền hình thực tế về nghề người mẫu nổi đình đám. Là một trong những Super Judge đến từ Thái Lan, người đẹp chuyển giới này đang được khán giả háo hức mong chờ ở tập 2 The New Mentor. Đang có mặt tại Việt Nam, mới đây mỹ nhân xứ chùa Vàng chia sẻ khoảnh khắc xuống phố ăn uống ở Sài Gòn với gương mặt mộc. Làn da trắng hồng cùng thần thái tươi tắn của mỹ nhân gần như chẳng đổi khác gì so với khi trang điểm. Nong Poy sinh năm 1986 và đăng quang Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế năm 2004. Vào năm 2015, Nong Poy xếp thứ 63 trong danh sách 100 gương mặt đẹp nhất thế giới, do TC Candler bình chọn. Sau 20 năm chuyển giới, vẻ đẹp của Nong Poy ngày càng hoàn thiện và trở thành tên tuổi được săn đón bậc nhất Thái Lan. Cô tham gia nhiều lĩnh vực, từ người mẫu, ca sĩ, MC tới diễn viên. Vẻ đẹp và thành công của cô trở thành nguồn cảm hứng mạnh mẽ cho cộng đồng LGBT. Chân dài được khen là 1 trong số ít mỹ nhân chuyển giới có vẻ đẹp tự nhiên đẹp nhất từ xưa đến nay. Cô đang là gương mặt vàng của nhiều nhãn hàng, thương hiệu với vẻ đẹp rạng rỡ, tự nhiên. Ảnh: IGNV