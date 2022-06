Thi tốt nghiệp và những cách cổ vũ khiến ai cũng phải trầm trồ

Mới đây hình ảnh một người mẹ đã chuẩn bị món quà rất đặc biệt để dành tặng cho cô con gái nhỏ trong ngày thi vào lớp 10 khiến tất cả mọi người đều chú ý. Người mẹ này đã chuẩn bị bó hoa làm từ ảnh ngôi sao thần tượng Hàn Quốc và một băng rôn giấy in với thông điệp: "Bất kể con thi đạt kết quả thế nào, bố mẹ đều yêu con". Muốn dành món quà bất ngờ cho con gái sau kì thi căng thẳng, và biết ca sĩ Kim Tae-hyung thuộc nhóm nhạc BTS, Hàn Quốc là thần tượng của con gái nên chị Thuỳ Trâm đã chuẩn bị bó hoa đặc biệt từ những hình ảnh của "mỹ nam" này để dành tặng con. Chứng kiến hình ảnh cổ vũ thi cử này của người mẹ, khá nhiều tại người điểm thi này đều trầm trồ, dành lời khen tặng cho "bà mẹ tâm lý nhất hệ mặt trời". Trước đó vào những ngày thi tốt nghiệp, trên MXH xuất hiện khá nhiều hình ảnh cổ vũ các thí sinh cực "bá đạo", độc đáo làm ai cũng phải trầm trồ. Vào kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 hình ảnh đám bạn thân làm hẳn băng rôn cổ vũ tinh thần cho bạn mình trong ngày thi tốt nghiệp từng làm netizen thích thú. Nội dung được ghi trong tấm biển cổ vũ rất hài hước và ý nghĩa: "Sĩ tử Đinh Minh Hiếu cố lên! EURO 4 năm mới có một lần, đại học năm nào cũng thi". Nhóm bạn trẻ đứng hò reo, căng băng rôn, giơ hình chân dung khi kết thúc buổi thi tốt nghiệp THPT 2020 tại điểm Trường THPT Trưng Vương để động viên tinh thần cho bạn cũng từng làm netizen "cười lăn cười bò". Được biết, người mà nhóm chờ đón là Lâm Mộng Thùy An (học sinh Trường THPT Ernst Thalmann). Mục đích của nhóm là để cổ vũ tinh thần cho An, mong An đạt kết quả tốt trong kỳ thi lần này. Ngoài ra không thể không nhắc đến hình ảnh một nhóm bạn trẻ căng băng rôn có nội dung: "Họ Đỗ thì không thể trượt được. Rất xinh đẹp tuyệt vời. Chúc vui vẻ hạnh phúc bình an" để chào đón cô bạn thân thi tại điểm trường. Ảnh: VTC News Tấm băng rôn nhanh chóng thú hút được sự chú ý của mọi người xung quanh. Ngay sau khi thí sinh rời khỏi điểm thi đã được các bạn bè reo hò và chào đón một cách vui nhộn như đón thần tượng. Ảnh: VTC News Mời độc giả xem video: "Hot girl" Việt và những màn lột xác khiến dân mạng choáng váng - Nguồn: Yan News

Mới đây hình ảnh một người mẹ đã chuẩn bị món quà rất đặc biệt để dành tặng cho cô con gái nhỏ trong ngày thi vào lớp 10 khiến tất cả mọi người đều chú ý. Người mẹ này đã chuẩn bị bó hoa làm từ ảnh ngôi sao thần tượng Hàn Quốc và một băng rôn giấy in với thông điệp: "Bất kể con thi đạt kết quả thế nào, bố mẹ đều yêu con". Muốn dành món quà bất ngờ cho con gái sau kì thi căng thẳng, và biết ca sĩ Kim Tae-hyung thuộc nhóm nhạc BTS, Hàn Quốc là thần tượng của con gái nên chị Thuỳ Trâm đã chuẩn bị bó hoa đặc biệt từ những hình ảnh của "mỹ nam" này để dành tặng con. Chứng kiến hình ảnh cổ vũ thi cử này của người mẹ, khá nhiều tại người điểm thi này đều trầm trồ, dành lời khen tặng cho "bà mẹ tâm lý nhất hệ mặt trời". Trước đó vào những ngày thi tốt nghiệp, trên MXH xuất hiện khá nhiều hình ảnh cổ vũ các thí sinh cực "bá đạo", độc đáo làm ai cũng phải trầm trồ. Vào kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 hình ảnh đám bạn thân làm hẳn băng rôn cổ vũ tinh thần cho bạn mình trong ngày thi tốt nghiệp từng làm netizen thích thú. Nội dung được ghi trong tấm biển cổ vũ rất hài hước và ý nghĩa: "Sĩ tử Đinh Minh Hiếu cố lên! EURO 4 năm mới có một lần, đại học năm nào cũng thi". Nhóm bạn trẻ đứng hò reo, căng băng rôn, giơ hình chân dung khi kết thúc buổi thi tốt nghiệp THPT 2020 tại điểm Trường THPT Trưng Vương để động viên tinh thần cho bạn cũng từng làm netizen "cười lăn cười bò". Được biết, người mà nhóm chờ đón là Lâm Mộng Thùy An (học sinh Trường THPT Ernst Thalmann). Mục đích của nhóm là để cổ vũ tinh thần cho An, mong An đạt kết quả tốt trong kỳ thi lần này. Ngoài ra không thể không nhắc đến hình ảnh một nhóm bạn trẻ căng băng rôn có nội dung: "Họ Đỗ thì không thể trượt được. Rất xinh đẹp tuyệt vời. Chúc vui vẻ hạnh phúc bình an" để chào đón cô bạn thân thi tại điểm trường. Ảnh: VTC News Tấm băng rôn nhanh chóng thú hút được sự chú ý của mọi người xung quanh. Ngay sau khi thí sinh rời khỏi điểm thi đã được các bạn bè reo hò và chào đón một cách vui nhộn như đón thần tượng. Ảnh: VTC News Mời độc giả xem video: "Hot girl" Việt và những màn lột xác khiến dân mạng choáng váng - Nguồn: Yan News