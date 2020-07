Thí sinh nhỏ tuổi nhất Hoa hậu Việt Nam 2020 không thua đàn chị

Thí sinh mới gia nhập vào nhóm 10X Hoa hậu Việt Nam 2020 và cũng là người đẹp nhỏ tuổi nhất hiện tại - Bùi Thái Bảo (sinh năm 2002, Hải Dương). Người đẹp này sở hữu nét trong trẻo, làn da trắng và nụ cười duyên dáng. Cô bạn cũng có sống mũi cao, góc nghiêng thần thánh. Thái Bảo chính là 1 trong những thí sinh đáng chú ý tại cuộc thi hoa hậu năm nay không kém cạnh gì đàn chị. Ngoài Thái Bảo, dàn thí sinh 10x Hoa hậu Việt Nam cũng gây chú ý với nhiều gương mặt khác như người đẹp Huỳnh Thị Như Quỳnh, sinh năm 2001. Cô nàng này có nét đẹp sắc sảo hơn và nhất là nụ cười tươi duyên dáng say đắm lòng người. Nguyễn Lê Ngọc Thảo, sinh năm 2000, đến từ TP.HCM cuốn hút với vẻ đẹp đậm chất Á Đông, mái tóc đen mượt cùng đôi chân dài đầy cuốn hút. Trước khi đến với cuộc thi, Ngọc Thảo đã có kinh nghiệm làm người mẫu ảnh và từng xuất hiện trên sàn diễn thời trang. Hay người đẹp Lâm Hà Thủy Tiên, sinh năm 2000 cũng là cái tên nổi trội của dàn thí sinh 10x. Cô gái này không phải gương mặt xa lạ với giới trẻ vì từng được chú ý qua loạt ảnh xinh đẹp trong đồng phục học sinh cách đây hai năm. Cô sở hữu nét đẹp trong trẻo, gương mặt khả ái, được dự đoán sớm là một trong những ứng viên nặng ký của cuộc thi năm nay. Không kém cạnh gì các thí sinh khác, Đỗ Phương Anh được nhận xét là gương mặt có làn da mộc tươi tắn, rạng rỡ. Vì thế, khi để mặt mộc, cô trẻ trung hơn khá nhiều so với loạt ảnh make up. Có thể nói, dàn thí sinh 10x dự thi Hoa hậu Việt Nam 2020 có nhan sắc đồng đều đáng ngưỡng mộ. Mời quý độc giả đón xem thêm video Đỗ Mỹ Linh đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2016 - Nguồn: KÊNH VTC1

