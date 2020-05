Hành trình chuyển giới của cô gái "soán ngôi" hoa hậu Hương Giang

Mới đây, một bài viết chia sẻ kinh nghiệm phẫu thuật thẩm mỹ thu hút sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng. Đặc biệt hơn, người có những chia sẻ này là một cô gái đã phẫu thuật chuyển giới. Được biết, để sở hữu diện mạo hiện tại, cô gái tên An Kim, quê Cà Mau, hiện đang sinh sống tại TP HCM đã trải qua 2 năm chịu đau đớn, những lần phẫu thuật thẩm mỹ lớn nhỏ. Khi vẫn còn là con trai, An Kim sở hữu ngoại hình khá sáng, khuôn mặt có nét đẹp, mềm mại tự nhiên. An Kim có sẵn nước da trắng, má lúm đồng tiền và khuôn mặt V-line, được đánh giá là xinh trai. Quyết tâm chuyển giới, An Kim gần như "đập đi xây lại" toàn bộ ngoại hình. Cô nàng nhấn mí, tiêm môi, nâng mũi và sắp tới sẽ đi độn thái dương và hạ mũi thấp xuống sao cho tự nhiên hơn. Bên cạnh đó, cô gái chuyển giới cũng cho biết rất ưng ý với diện mạo mới, đặc biệt là phần ngực. Do chỉ nặng 43kg nên cô không làm ngực quá to, chỉ phù hợp với dáng người mình. Ngay sau khi bài viết của An Kim được đăng tải, cô nàng đã nhận được "cơn mưa" lời khen từ phía cộng đồng mạng. Nhiều người còn cho rằng, trong tương lai, cô nàng hoàn toàn có thể "soán ngôi" Hương Giang. "Xinh thật, mình con gái còn chẳng có nét đẹp dịu dàng như vậy, dù cũng đã đi nâng mũi, độn cằm nhưng tướng mạo vẫn thô", "Khi vẫn là nam người ta đã đẹp rồi, có nét sẵn chứ không phải hoàn toàn nhờ vào phẫu thuật" - Dân mạng bình luận. An Kim rất nhiệt tình giải đáp thắc mắc về phẫu thuật thẩm mỹ và chuyển giới bên dưới phần bình luận. Cô nàng chuyển giới sở hữu nhan sắc xinh đẹp, mềm mại với mái tóc dài thướt tha, luôn diện những bộ váy sexy để khoe được vẻ đẹp hình thể. Nếu không nói, chắc chắn không ai biết An Kim đã từng là con trai. Nhan sắc của "người kế nhiệm" Hương Giang khiến ai nấy đều trầm trồ. Mời quý độc giả xem thêm clip: Hoa hậu chuyển giới phẫu thuật lại thành nam giới - Nguồn: Youtube

Mới đây, một bài viết chia sẻ kinh nghiệm phẫu thuật thẩm mỹ thu hút sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng. Đặc biệt hơn, người có những chia sẻ này là một cô gái đã phẫu thuật chuyển giới. Được biết, để sở hữu diện mạo hiện tại, cô gái tên An Kim, quê Cà Mau, hiện đang sinh sống tại TP HCM đã trải qua 2 năm chịu đau đớn, những lần phẫu thuật thẩm mỹ lớn nhỏ. Khi vẫn còn là con trai, An Kim sở hữu ngoại hình khá sáng, khuôn mặt có nét đẹp, mềm mại tự nhiên. An Kim có sẵn nước da trắng, má lúm đồng tiền và khuôn mặt V-line, được đánh giá là xinh trai. Quyết tâm chuyển giới , An Kim gần như "đập đi xây lại" toàn bộ ngoại hình. Cô nàng nhấn mí, tiêm môi, nâng mũi và sắp tới sẽ đi độn thái dương và hạ mũi thấp xuống sao cho tự nhiên hơn. Bên cạnh đó, cô gái chuyển giới cũng cho biết rất ưng ý với diện mạo mới, đặc biệt là phần ngực. Do chỉ nặng 43kg nên cô không làm ngực quá to, chỉ phù hợp với dáng người mình. Ngay sau khi bài viết của An Kim được đăng tải, cô nàng đã nhận được "cơn mưa" lời khen từ phía cộng đồng mạng. Nhiều người còn cho rằng, trong tương lai, cô nàng hoàn toàn có thể "soán ngôi" Hương Giang. "Xinh thật, mình con gái còn chẳng có nét đẹp dịu dàng như vậy, dù cũng đã đi nâng mũi, độn cằm nhưng tướng mạo vẫn thô", "Khi vẫn là nam người ta đã đẹp rồi, có nét sẵn chứ không phải hoàn toàn nhờ vào phẫu thuật" - Dân mạng bình luận. An Kim rất nhiệt tình giải đáp thắc mắc về phẫu thuật thẩm mỹ và chuyển giới bên dưới phần bình luận. Cô nàng chuyển giới sở hữu nhan sắc xinh đẹp, mềm mại với mái tóc dài thướt tha, luôn diện những bộ váy sexy để khoe được vẻ đẹp hình thể. Nếu không nói, chắc chắn không ai biết An Kim đã từng là con trai. Nhan sắc của "người kế nhiệm" Hương Giang khiến ai nấy đều trầm trồ. Mời quý độc giả xem thêm clip: Hoa hậu chuyển giới phẫu thuật lại thành nam giới - Nguồn: Youtube