Thanh niên qua đường dũng cảm cứu bé gái rơi từ ban công tầng 2

Mới đây, nhiều thành viên mạng chia sẻ đoạn clip thót tim ghi lại cảnh một bé gái rơi từ ban công tầng 2 xuống đất. Rất may mắn ở thời điểm này, người đi đường phát hiện đã nhanh chóng chạy đến chụp trúng cháu bé. Cụ thể, sự việc xảy ra vào khoảng 9h14 ngày 29/6, camera cho thấy cửa của ngôi nhà được đóng kín, phía trước mặt đường vắng người qua lại. Bất ngờ, một bé gái trèo qua ban công ngôi nhà, do bước hụt chân nên bé lở lửng, hai tay bám chặt vào thành ban công. Lúc này, một thanh niên lái xe đạp trên đường nhìn thấy cảnh tượng thót tim, đã nhanh chóng dựng xe và tiến đến khu vực phía dưới ban công, nơi bé gái đang lơ lửng. Khi không thể cố gắng thêm được nữa, bé gái buông tay và rơi xuống đất, may mắn được thanh niên bên dưới chụp trúng. Đau đớn và hoảng sợ khiến bé gái bật khóc. Thanh niên ôm bé và dỗ dành để cháu nín khóc. Sau đó, nhiều người dân xung quanh đến hỏi thăm sự việc, người thân của cháu từ bên ngoài hớt hải chạy đến bế cháu. Theo người chia sẻ clip, thời điểm xảy ra sự việc, cháu bé ngủ trên lầu 1 mình. Đoạn clip ghi lại khoảnh khắc thót tim nhanh chóng nhận về nhiều bình luận của thành viên mạng, trong đó có không ít ý kiến chỉ trích sự lơ là của người lớn trong việc trông coi con nhỏ. Được biết, đoạn clip bé gái trèo qua ban công được camera an ninh của nhà bên đường ghi lại vào khoảng 9h14' sáng ngày hôm nay (29/6) trên đường Trần Quang Khải (Tp. Nam Định). Trả lời phỏng vấn trên tạp chí Tri thức trực tuyến, ông Trần Đức Ánh, Chủ tịch UBND phường Trần Quang Khải, xác nhận vụ việc. "Thông tin ban đầu bé gái khi ngủ dậy, trong nhà không có ai nên đã đi ra ngoài và la hét", ông Ánh nói. Sau sự việc, bé gái bị thương nhẹ, không nguy hiểm tới tính mạng. Người đàn ông đỡ cháu bé đã rời khỏi hiện trường.

