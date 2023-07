Tập trong công viên, hot girl phòng gym diện áo yếm gây chú ý

Mới đây, Trần Ngọc Bích gây chú ý khi đi tập thể dục trong công viên với set trang phục bao gồm quần legging và áo cổ yếm phối cùng giày thể thao cùng mũ lưỡi trai. Outfit giúp Ngọc Bích khoe được trọn vẹn hình thể đẹp, cân đối. Dưới phần bình luận, nhiều dân mạng dành lời khen cho hot girl phòng gym Quảng Ninh như: "Đẹp nhất công viên", "Mê cái dáng của em", "Đẹp mê chị ạ",... Theo Ngọc Bích chia sẻ, cô tự tin diện kiểu áo yếm này đi tập thể dục vì nó có chất liệu thun, co giãn, ôm sát cơ thể, phía sau được thiết kế bằng dây to bản thay vì buộc dây đơn giản như bình thường, có tác dụng nâng đỡ vòng 1, bên trong còn được may thêm lớp mút đệm nhẹ, hoạt động khá tốt và bảo vệ vòng 1 hiệu quả. Ngọc Bích cho biết: "Là một người yêu vận động và thường xuyên tập thể dục. Gần đây, Bích ưu tiên cho những hoạt động thể chất ngoài trời như chạy bộ, đi bộ, tập aerobic,... Nhìn thì thấy các bài tập này khá đơn giản nhưng thực tế là có nhiều động tác nhảy lên bật xuống với cường độ cao, nên sẽ tác động một phần đến vùng ngực... Chính vì thế, Bích thường chọn những chiếc áo vừa đáp ứng được về mặt thẩm mỹ lại vừa có chất liệu thoáng mát, thấm hút mồ hôi và nâng đỡ tốt nhất. Nếu không mặc áo có độ bám chắc chặt chẽ thì sẽ rất khó giữ được khuôn ngực đẹp. Lâu dần vòng 1 sẽ bị chảy xệ. Việc rung lắc không kiểm soát còn gây ra tình trạng đau đớn. Nếu lựa chọn áo tập thích hợp thì tình trạng này sẽ giảm thiểu được 60% và có thể hạn chế được việc trầy xước da ở khu vực vai và nách". Hot girl phòng gym Quảng Ninh cho biết thêm. Bí quyết của Ngọc Bích là lựa chọn các thiết kế áo tập có dây đai vừa vặn, tạo cảm giác thoải mái để đảm bảo không bị cọ sát quá mạnh dưới vùng cánh tay, vai và lưng. Người đẹp Quảng Ninh tiết lộ thêm: "Khi chọn áo thì bạn nên di chuyển cánh tay lên xuống để xem áo có bám chắc chắn hay không. Nếu chiếc áo dịch chuyển theo thì bạn nên chọn chiếc áo nhỏ hơn. Còn nếu cảm thấy đau đớn ở vùng nách khi bạn nên thử size áo rộng hơn một chút... Một bí quyết khác mà Bích thường áp dụng để giảm thiểu tổn thương, trầy xước da là thoa một ít kem dưỡng da đều ở vùng ngực trước khi tập luyện, chúng sẽ giảm lượng ma sát với vòng 1 cực kỳ hiệu quả". Trần Ngọc Bích cho biết thêm. Trần Ngọc Bích sinh năm 1994, quê Quảng Ninh. Cô được gọi là "Miêu nữ Quảng Ninh" vì sở hữu vẻ đẹp ấn tượng, cá tính nhưng cũng mềm mại như "cat woman".

