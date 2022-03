Tạo dáng ghế tình yêu, "hot girl ngực khủng" Hải Dương bị chỉ trích

Không quá xinh đẹp nhưng Võ Thị Thu Trang - biệt danh " hot girl ngực khủng" Hải Dương ẫn nổi tiếng trên mạng nhờ vòng một "khủng" lên tới 110 cm. Thu Trang từng phẫu thuật thẩm mỹ để thu nhỏ 60% vòng một (hút 6 lít mỡ thừa ra khỏi cơ thể). Thế nhưng đến hiện tại, "hot girl ngực khủng" Hải Dương vẫn sở hữu gò bồng đảo ngoại cỡ. Sau khi nổi tiếng hiện tượng mạng từng nổi đình đám trên các trang mạng xã hội này đi du học ở Nhật Bản. Tuy nhiên, sau 4 năm ở xứ "mặt trời mọc", Thu Trang về nước và tranh thủ đi du lịch xuyên Việt cùng người em gái thân thiết. Mới đây, Thu Trang còn gây chú ý khi đăng ảnh trong nhà nghỉ khi đi du lịch. Cô nàng còn tạo dáng trên chiếc ghế nhạy cảm. Đây không phải lần đầu Thu Trang chụp ảnh với chiếc ghế này. Bộ ảnh từng được cô nàng chụp năm 18 tuổi và nhận về rất nhiều ý kiến trái chiều. So sánh ảnh trong quá khứ và hiện tại có thể thấy Thu Trang đã giảm cân đáng kể. Số đo vòng eo của nữ sinh đến từ Hải Dương đã thon thả hơn trước rất nhiều. Chia sẻ táo bạo của Thu Trang nhận về không ít bình luận khiếm nhã, mỉa mai. Nhưng cách đáp trả lại của "hot girl ngực khủng" còn khiến dân mạng phải "đỏ mắt" hơn. Cụ thể, Thu Trang dùng những lời lẽ không hay để bình luận lại với một số netizen. Cách đây chưa lâu, khi vào trang cá nhân của Thu Trang, nhiều người đã không khỏi ngạc nhiên khi thấy trên phần thông tin giới thiệu hot girl ngực khủng Hải Dương bất ngờ có thêm một công việc mới đó là kinh doanh... nội dung 18+. Cụ thể, trên ngay trang cá nhân của Thu Trang, cô bạn công khai đường link dẫn về website O.F, đây là nền tảng hỗ trợ những người sáng tạo nội dung kinh doanh những content 18+. Chưa hết, trên dòng story của Thu Trang, cũng thường xuyên nhá hàng những nội dung có mặt trên O.F của mình. Đáp trả lại những chỉ trích từ netizen về việc chỉ trích kinh doanh nội dung 18+, Thu Trang Thậm cho rằng mọi người quá "độc ác", trong khi cô chủ muốn làm việc này để kiếm thêm thu nhập. Mời độc giả xem video: Không những xinh đẹp, 3 hot girl này còn cực "mát tay" kinh doanh - Nguồn: YAN News

