Soi vào nguyên liệu mì cay dân mạng phát ớn về độ bẩn

Xuất hiện trên thị trường ẩm thực đã khá lâu, mì cay, lẩu thái và buffet giá rẻ được rất nhiều người yêu thích bởi hương vị lạ miệng, giá thành phải chăng. Thế nhưng mới đây, một bài viết về nguồn gốc thật của các thực phẩm để phục vụ cho khách trong những nhà hàng này được chia sẻ khiến ai đọc cũng phải "rùng mình". Cụ thể, một người tự nhận là trong nghề nhưng phải bỏ vì lương tâm cắn rứt chia sẻ: "Em phải công nhận là mì cay, lẩu thái, xúc xích bẩn lắm các bác ạ. Người trong nghề em khuyên thật, tìm quán nào sạch sẽ, nếu ở thành phố lớn, giá có thể hơi chát 1 tí do chi phí mặt bằng và nhân viên, chứ quán mì cay, lẩu Thái giá rẻ bọn em toàn cho bột ớt, phẩm màu thôi.

Nói chung mấy món này các bác ăn cho đỡ thèm thôi chứ đừng có nghiện. Không tốt tí nào đâu. Không phải ngẫu nhiên mà các bạn bị loét dạ dày do ăn lẩu cay, nóng". Không chỉ có món mì cay hay nước lẩu thái, những nhà hàng buffet cũng có những nguồn nguyên liệu siêu rẻ riêng, mà đã siêu rẻ thì luôn đi kèm với kém chất lượng. "Giả sử năm nay tôm rẻ, tôm chết nhiều thì nhập về chế biến bán cho khách. Nói chung toàn hàng tồn, dư thừa, giá rẻ, bọn em chế biến cho các bác ăn". "Các miếng thịt đc thái siêu mỏng. Đĩa ở quán rất bé, vì các bác ăn sẽ rất ngại đứng dậy lấy tiếp và đánh vào hành vi khách hàng "sợ bị nghĩ là đứa ăn tham". Đồ ăn cắt nhỏ, mỏng nhìn trông có cảm giác đầy đặn, bắt mắt hơn" - Người này nói thêm về "thủ thuật" trong các quán buffet để kinh doanh có nhiều lợi nhuận nhất có thể. Để tăng lợi nhuận, các quán buffet siêu rẻ thường nấu mặn để khách gọi thêm nước. Coca rẻ tiền với giá 5.000 đồng được đội giá lên 20.000 đồng. Theo chia sẻ của người này, trong bếp lúc nào cũng có chuột to như con mèo nhưng không dám đánh bả vì sợ chết thối. Đồ ăn để 1,2 hôm là chuyện quá bình thường. "Chân gà thì bọn em nhập từ Trung Quốc. Cũng khoảng nửa tháng có hơn gì đó. Thường chân gà này rẻ và nguồn cung dồi dào. Mấy cái chân gà, cánh gà, thịt bọc túi nilon ấy, hết hạn bọn em ở siêu thị toàn xóa mác thôi. Nhiều người nhớ để ý cái mục hạn sử dụng của nó. Thông thường thịt gà không để quá nửa tháng hay sao ấy" "Sữa chua, sữa đậu nành giá rẻ tầm 1-2 nghìn và đồ ăn cho bọn trẻ con ăn em cũng toàn nhập từ Trung Quốc về, chế biến linh tinh, có chất gây nghiện trong đó nữa. Các bác ăn cái cay cay hồi bé thấy nó ngon và dễ gây nghiện đúng không? Nó đó! 1 dạng tinh bột công nghiệp ăn không tốt tí nào.Khuyến cáo mọi người nên ăn ít mấy quán lề đường mà để rành tiền mua đồ ăn về tự nấu". Không chỉ có các quán ven đường, người này còn cho biết các hàng bán online cũng không khá khẩm hơn, những loại nước hoa quả cao cấp được quảng cáo "thần thánh" toàn là hoá chất pha loãng. Hiện bài viết về món ăn mì cay đang thu hút được rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Có người cho rằng, bỏ ra số tiền nhỏ để ăn hàng đồng nghĩa với việc chấm nhận ăn vào toàn hoá chất, thực phẩm bẩn. Nhà hàng cũng phải tính toán sao để có lợi nhuận. "Ông bà bỏ ra có 99.000 đồng để ăn một bữa no thì thôi cũng phải chấp nhận chứ sao, tiền nào của nấy, thực phẩm trong mấy nhà hàng như vậy từ xưa đến nay ai mà không biết bẩn đến mức độ nào?" - Facebooker T.A bình luận.

