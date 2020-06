Soi tủ đồ rich kid đẹp nhất Thái Lan, CĐM hoa mắt chóng mặt

Piraya được biết đến là "bông hồng lai" nổi đình nổi đám với giới trẻ xứ chùa Vàng. Ở độ tuổi 24, Piraya đã có cuộc sống ngập trong đồ hiệu sang chảnh khiến ai nấy cũng đều mơ ước và cô được mệnh danh là rich kid đẹp nhất Thái Lan. Chính vì giàu có nên "bông hồng lai" Piraya cũng sở hữu cho riêng mình những món đồ hiệu cực đắt đỏ, cùng gu thời trang cực chất đáng mơ ước của nhiều cô gái. Đồ hiệu đắt tiền chưa đủ, mà hơn hết rich kid Thái Lan này còn tự biết kết hợp từng món đồ của mình để tạo nên phong cách thời trang mà ai cũng nên học hỏi. Mọi món đồ được Piraya lựa chọn đều là những thương hiệu đắt đỏ nhất nhì trên thế giới, gu thời trang này đúng chuẩn con nhà giàu đáng mơ ước. Những chiếc váy ôm sát, sexy luôn là lựa chọn hàng đầu của "bông hồng lai" Piraya Singha. Được biết, Piraya Singha cũng sở hữu rất nhiều túi xách hàng hiệu đắt đỏ như túi Hermès da đà điểu, da cá sấu đắt giá,... Chưa dừng lại ở việc sở hữu nhiều đồ hiệu, Piraya Singha còn nổi bật với vòng eo con kiến thon gọn. Gu ăn mặc trẻ trung, cá tính của Singha được nhiều bạn trẻ Thái Lan yêu thích và học hỏi. Chiếc áo quây ôm sát, hở vai đã tôn lên cơ thể chuẩn đẹp của Piraya. Piraya Singha thường diện những chiếc áo hở vai để khoe cơ thể của mình. Piraya Singha, 24 tuổi là một trong những nàng tiểu thư nhà tài phiệt nổi tiếng. Mặc dù có gia thế “khủng” nhưng cô nàng vẫn quyết tâm mở cửa hàng thời trang riêng mang tên Jet Set và 2 năm sau cho ra mắt thương hiệu mang đậm dấu ấn của mình - Kimber. Dù sinh ra ở vạch đích, có cuộc sống giàu sang phú quý nhưng Piraya vẫn không ngừng cố gắng, phấn đấu từng chút một để hiện thực hóa ước mơ của mình dù đang rất trẻ tuổi. Mời quý độc giả đón xem video: Behind the Scenes with Piraya "Pat" Singha

