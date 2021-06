Soi nhan sắc ngoài đời của cô gái “quá thẳng thắn” trên show hẹn hò

Thời gian qua tại show hẹn hò Ghép đôi thần tốc, cô gái có tên Đoan Minh đã "làm mưa làm gió" cộng đồng mạng khi tiết lộ đã trải qua 12 mối tình, yêu cầu bạn trai phải cho tiền khi hẹn hò và không chịu làm dâu. Rất nhanh chóng, cư dân mạng đã lan truyền hình ảnh của Đoan Minh và đưa ra sự so sánh giữa ảnh trên facebook và ngoài đời. Có thể thấy rõ sự khác biệt về nhan sắc ở trong hai bối cảnh khác nhau. Trong khi đó, có khán giả cho rằng Đoan Minh chỉnh sửa ảnh quá đà nên hình trên trang cá nhân khác xa so với thực tế. Thậm chí còn có người "body shaming" cô nàng, nói Đoan Minh kém sắc, nhạt nhòa.Hot girl Quyên Qui cũng là cái tên được nhắc đến khi tham gia chương trình Tỏ Tình Hoàn Mỹ. Không chỉ gây chú ý với hình ảnh xinh đẹp, cô nàng còn đưa ra tiêu chuẩn bạn trai khá đặc biệt. Cũng như nhiều nữ chính khác, Quyên Qui nhanh chóng bị soi nhan sắc ở ngoài đời. Tuy nhiên, ai cũng phải công nhận rằng nhan sắc của cô gái này vô cùng xinh đẹp dù là ở trên truyền hình hay ở ngoài đời. Từng là khách mời trong show hẹn hò giấu mặt Love Is Blind của VJ Dustin Phúc Nguyễn, cô gái có tên Giang Coco khiến khán giả không khỏi đau đầu khi dùng một lúc hai ngôn ngữ. Sau khi chương trình phát sóng, không ít người dùng lời lẽ gay gắt để chê bai ngoại hình và cách nói chuyện của cô gái này. Một số dân mạng còn vào trang cá nhân Giang Coco để lại bình luận miệt thị cơ thể của cô nàng 9X. Thùy Dương từng nhận "gạch đá" từ dân mạng vì bị cho rằng "kém xinh còn kén chọn". Sau khi bị soi ngoại hình và bị netizen công kích, Thùy Dương phải khóa tài khoản facebook. Ảnh: Tổng hợp Mời độc giả xem video: Cô gái bị 'ném đá' vì muốn tự lập nhưng bạn trai phải cho tiền mua chứng khoán - Nguồn: iHay TV

