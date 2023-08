Soi nhan sắc cam thường của bạn gái Văn Hậu và vợ Văn Đức

Tối 27/8, dàn WAG Việt đình đám hội tụ tại SVĐ Hàng Đẫy chứng kiến ngày CLB Công an Hà Nội vô địch V.League 2023. Trên khán đài, bạn gái Đoàn Văn Hậu cũng xuất hiện để cổ vũ bạn trai, cô gây ấn tượng với gương mặt khả ái. Qua camera thường, Doãn Hải My xinh đẹp không khác những bức ảnh cô đăng trên mạng xã hội. Hải My tươi cười hạnh phúc khi được Đoàn Văn Hậu đeo cho chiếc vòng kết hoa của nhà vô địch. Có thể thấy dù ở ngoài đời thực nhưng nhan sắc của Doãn Hải My vẫn xinh đẹp, tươi tắn như ảnh mạng. Bên cạnh Hải My, nàng WAG Võ Nhật Linh cũng xuất hiện cổ vũ. Ngày CLB Công an Hà Nội vô địch V.League 2023, Văn Đức chấn thương nên không thi đấu. Nhưng anh góp công vào hành trình xưng vương của đội bóng ngành công an. Vợ Phan Văn Đức gây chú ý vì nhan sắc xinh đẹp không cần dùng app sống ảo. Ngoài thời gian bỉm sữa bận bịu với hai con nhỏ, Nhật Linh biết cách chăm sóc bản thân để giữ vẻ ngoài luôn xinh đẹp, thu hút. Dù không thể thi đấu nhưng Phan Văn Đức vẫn đến sân cùng vợ và ngồi trên khán đài theo dõi và cổ vũ các đồng đội trong trận đấu cuối cùng của mùa giải. Hiện tại, tiền vệ sinh năm 1996 vẫn đang tích cực hồi phục để có thể sớm trở lại thi đấu ở mùa giải mới 2023-2024. Ảnh: Phụ nữ Việt Nam

