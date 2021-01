Soi loạt đám cưới, cô dâu chú rể chơi "hết nấc" trong năm 2020

Đám cưới diễn ra đầu năm 2020 là của cặp đôi Duy Mạnh và Quỳnh Anh. Sau 5 năm yêu đương mặn nồng, cả hai đã chính thức về chung một nhà. Hiện tại, Quỳnh Anh và Duy Mạnh đã có với nhau một đứa con trai đầu lòng vô cùng kháu khỉnh. Đám cưới của Duy Mạnh - Quỳnh Anh gây chú ý với trang phục cưới từ giày, lễ phục, phụ kiện đều là hàng hiệu đắt đỏ. Đôi giày mà cả hai mang đều đến từ những thương hiệu đắt đỏ có giá hơn 1.500 USD. Nhẫn cưới của cặp đôi có giá hơn 1.650 USD/chiếc. Điểm nhấn lớn là chiếc dây chuyền được làm từ vàng trắng, đính 286 viên kim cương do mẹ cô dâu tặng, có giá 34.200 USD. Váy cưới của cô dâu Quỳnh Anh diện trong ngày trọng đại có giá hơn 1 tỷ đồng. Phần cổ áo đính kết 1.000 viên Swarovski nhập từ Áo, tổng số hạt đá pha lê đính trên thân váy là 8.000 viên làm chiếc váy thêm phần đắt đỏ. Siêu đám cưới của cặp đôi ở Đồng Nai với khoản hồi môn đến từ chị gái lên đến 2,5 tỷ đồng tiền mặt và 49 cây vàng là sự kiện gây chú ý từ hồi đầu năm 2020. Được biết, màn trao của hồi môn "khủng" này mất đến hơn 40 phút. Ngoài chị gái, bố mẹ cô dâu còn tặng thêm 1 chiếc kiềng, 1 vòng, 1 đôi bông tai và 1 nhẫn vàng cho con gái. Vào tháng 6/2020, cư dân mạng bàn tán xôn xao về một đám cưới nổi tiếng ở Ninh Hiệp (Bắc Ninh), riêng chi phí dựng rạp đã lên đến 1 tỷ đồng. Theo đó, rạp cưới được chuẩn bị trong một tuần với lực lượng nhân công vô cùng hùng hậu. Váy cưới của cô dâu cũng được thiết kế đặc biệt, đính đá pha lê cao cấp khiến ai cũng choáng ngợp. Đám cưới đình đám của cặp đôi streamer giàu nhất Việt Nam - Xemesis và hot girl Xoài Non cũng gây chú ý mới đây với độ chịu chi cực "khủng". Điểm nổi bật nhất là chiếc váy cưới Xoài Non chọn diện, điểm nhấn là 6 viên kim cương ở ngực, mỗi viên nặng tới 20 cara. Đám cưới của cầu thủ Công Phượng và Viên Minh cũng hoành tráng không kém cạnh gì với tính bảo mật cực kì cao. Theo đó, khách tham dự phải quẹt thẻ đính kèm thiệp mời mới được vào trong lễ đường. Đám cưới không chỉ khủng về độ chịu chi của hai bên gia đình mà còn khủng bởi gia thế và độ nổi tiếng của cô dâu lẫn chú rể. Ảnh: Tổng hợp Mời quý độc giả đón xem thêm video: Đám cưới CÔNG PHƯỢNG, nhưng hội cầu thủ lại chiếm "SPOTLIGHT" - Nguồn: YAN News

Đám cưới diễn ra đầu năm 2020 là của cặp đôi Duy Mạnh và Quỳnh Anh. Sau 5 năm yêu đương mặn nồng, cả hai đã chính thức về chung một nhà. Hiện tại, Quỳnh Anh và Duy Mạnh đã có với nhau một đứa con trai đầu lòng vô cùng kháu khỉnh. Đám cưới của Duy Mạnh - Quỳnh Anh gây chú ý với trang phục cưới từ giày, lễ phục, phụ kiện đều là hàng hiệu đắt đỏ. Đôi giày mà cả hai mang đều đến từ những thương hiệu đắt đỏ có giá hơn 1.500 USD. Nhẫn cưới của cặp đôi có giá hơn 1.650 USD/chiếc. Điểm nhấn lớn là chiếc dây chuyền được làm từ vàng trắng, đính 286 viên kim cương do mẹ cô dâu tặng, có giá 34.200 USD. Váy cưới của cô dâu Quỳnh Anh diện trong ngày trọng đại có giá hơn 1 tỷ đồng. Phần cổ áo đính kết 1.000 viên Swarovski nhập từ Áo, tổng số hạt đá pha lê đính trên thân váy là 8.000 viên làm chiếc váy thêm phần đắt đỏ. Siêu đám cưới của cặp đôi ở Đồng Nai với khoản hồi môn đến từ chị gái lên đến 2,5 tỷ đồng tiền mặt và 49 cây vàng là sự kiện gây chú ý từ hồi đầu năm 2020. Được biết, màn trao của hồi môn "khủng" này mất đến hơn 40 phút. Ngoài chị gái, bố mẹ cô dâu còn tặng thêm 1 chiếc kiềng, 1 vòng, 1 đôi bông tai và 1 nhẫn vàng cho con gái. Vào tháng 6/2020, cư dân mạng bàn tán xôn xao về một đám cưới nổi tiếng ở Ninh Hiệp (Bắc Ninh), riêng chi phí dựng rạp đã lên đến 1 tỷ đồng. Theo đó, rạp cưới được chuẩn bị trong một tuần với lực lượng nhân công vô cùng hùng hậu. Váy cưới của cô dâu cũng được thiết kế đặc biệt, đính đá pha lê cao cấp khiến ai cũng choáng ngợp. Đám cưới đình đám của cặp đôi streamer giàu nhất Việt Nam - Xemesis và hot girl Xoài Non cũng gây chú ý mới đây với độ chịu chi cực "khủng". Điểm nổi bật nhất là chiếc váy cưới Xoài Non chọn diện, điểm nhấn là 6 viên kim cương ở ngực, mỗi viên nặng tới 20 cara. Đám cưới của cầu thủ Công Phượng và Viên Minh cũng hoành tráng không kém cạnh gì với tính bảo mật cực kì cao. Theo đó, khách tham dự phải quẹt thẻ đính kèm thiệp mời mới được vào trong lễ đường. Đám cưới không chỉ khủng về độ chịu chi của hai bên gia đình mà còn khủng bởi gia thế và độ nổi tiếng của cô dâu lẫn chú rể. Ảnh: Tổng hợp Mời quý độc giả đón xem thêm video: Đám cưới CÔNG PHƯỢNG, nhưng hội cầu thủ lại chiếm "SPOTLIGHT" - Nguồn: YAN News