Soi cuộc sống vạn người thèm của cô gái Việt có nửa triệu người follow

Hayley Bùi, cô gái Việt nổi tiếng trong làng beauty blogger thế giới và là hình mẫu lý tưởng mà nhiều người theo đuổi thời gian gần đây nhận được sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng Việt Nam nhờ có cuộc sống trong mơ. Cô gái Việt Nam này là một Instagrammer, Youtuber với lượng theo dõi cực khủng. Trên mạng xã hội Instagram, Hayley có hơn 639 nghìn lượt theo dõi và trên Youtube là 151 nghìn người đăng ký. "Từ khi còn học đại học, mình đã có sở thích chụp ảnh và đăng ảnh trên Instagram. Lúc đó, mình đăng ảnh chỉ là sở thích chứ không nghĩ rằng sẽ có nhiều người theo dõi như bây giờ. Và cũng không nghĩ sở thích sau này lại là nghề nghiệp chính của mình. Sau khi tốt nghiệp, mình đã tập trung vào công việc này nhiều hơn để có thể hoàn thiện và phát triển bản thân tốt hơn" - Hayley cho biết. Cô nàng nhớ như in cảm giác sung sướng, hào hứng khi lần đầu tiên được một hãng sản xuất lông mi giả liên hệ để hợp tác. Đó là cột mốc đầu tiên đánh dấu việc cô có thể tự kiếm tiền bằng sở thích cá nhân của mình. Hot Youtuber tự nhận xét bản thân vui tính, dễ gần, thích tìm hiểu và học hỏi cái mới tuy nhiên đôi khi hơi nóng tính. Do đặc thù nên Hayley thường xuyên phải di chuyển giữa nhiều quốc gia, đây cũng là lý do cô rất yêu thích công việc của mình vì nó giúp cô có những trải nghiệp hoàn toàn mới, tiếp xúc với nhiều nền văn hoá khác nhau. Không chỉ xinh đẹp, nổi tiếng và giàu có, Hayley còn khiến người khác ghen tỵ vì có bạn trai đẹp như tài tử điện ảnh. Cả hai đã đính hôn và đang lên kế hoạch tổ chức lễ cưới trong năm nay. Trên trang cá nhân, cả Hayley và bạn trai đều rất chăm chỉ đăng tải hình ảnh ngọt ngào và dành những lời có cánh cho đối phương. Bị gán cho biệt hiệu "Rich Kid", gái Việt khẳng định gia đình cô chỉ thuộc loại trung bình, không hề giàu có. Để được như ngày hôm nay, Hayley cũng phải lao động miệt mài. Có chăng, cô may mắn hơn nhiều người khác là luôn có bố mẹ bệnh cạnh ủng hộ và giúp đỡ. Hayley cũng bật mí, không hề phải khổ sở ăn kiêng mà vốn dĩ đã không thích đồ chiên rán, nhiều dầu mỡ. Bên cạnh đó, thói quen thường xuyên tập gym tại nhà cũng giúp cô nàng sở hữu thân hình gọn gàng, nóng bỏng như hiện tại. Xem thêm clip: Everyday Make Up Tutorial in VIETNAMESE! - Nguồn: Youtube

