Soi cuộc sống sang, xịn của nữ chính Nhật ký Vàng Anh tuổi U40

Nhắc đến Minh Hương (sinh năm 1986), khán giả sẽ nghĩ ngay đến vai diễn Vàng Anh trong bộ phim truyền hình dành cho tuổi teen đình đám một thời, phát sóng năm 2006 là Nhật ký Vàng Anh. Sau thành công của "Nhật ký Vàng Anh", Lê Minh Hương không lựa chọn con đường tiếp tục làm diễn viên mà rẽ sang một hướng đi mới, chuyên tâm vào chăm lo sự nghiệp riêng và gia đình. Hiện nay, cô đang làm MC và biên tập viên cho kênh truyền hình An ninh TV. Ngoài nhan sắc thăng hạng, nữ chính Nhật ký Vàng Anh khiến nhiều netizen trầm trồ khi có cuộc sống sung túc ở tuổi U40. Gần đây, cô nàng vừa chia sẻ loạt ảnh hé lộ không gian trong căn hộ cao cấp của mình khiến khán giả trầm trồ. Dù không chia sẻ giá trị căn nhà nhưng với vị trí, diện tích và thiết kế như vậy, không ít người cho rằng, giá trị thật của nó chắc chắn không hề nhỏ. Ngoài nhà sang, cô nàng còn sở hữu xế hộp, đồ hiệu. Ở tuổi U40, cuộc sống của người đẹp được nhận định là sung túc, đầy đủ và khiến nhiều người mơ ước. Được biết, hiện tại diễn viên Minh Hương đã chính thức là Thượng úy công an. So với hình ảnh nữ sinh ngây thơ của 15 năm trước, giờ đây, nhan sắc của Minh Hương đã có thay đổi rõ rệt. Theo dõi trang cá nhân của Minh Hương, nhiều người phải trầm trồ bởi diện mạo trẻ trung của nữ diễn viên. Ngoài đời, cô ăn mặc sành điệu, trẻ trung, gợi cảm và phối đồ rất phong cách. Minh Hương được nhận xét là một trong những MC - BTV xinh đẹp nhất nhì kênh ANTV. Ảnh: FBNV

