Soi cuộc sống dàn cô giáo hot girl đình đám cõi mạng

Âu Hà My xuất thân từ một gia đình khá giả, cô còn khiến nhiều người ngưỡng mộ với cuộc sống sung túc và thành tích học tập đáng nể. Khi còn là sinh viên, nàng hot girl này khiến cộng đồng mạng phát "sốt" khi chụp ảnh đang làm giám thị tại một trường Đại học. Khác với hình ảnh cô giám thị trong bộ áo dài trắng, Hà My khiến netizen "lóa mắt" với những bức ảnh thả dáng cực "khét" khoe thân hình cô nàng U30 "không chút mỡ thừa". Nhưng con đường tình duyên của nữ giảng viên khá lận đận, vào năm 2019 Hà My thông báo lên xe hoa với anh chàng Trọng Hưng - Hot boy trường Sân khấu Điện ảnh. Sau cùng, cả 2 cũng đã quyết định ly hôn sau 11 tháng về chung một nhà. Thời điểm hiện tại sau gần 3 năm ly hôn, Âu Hà My vẫn đang tiếp tục theo đuổi con đường giảng dạy và tận hưởng cuộc sống độc thân đầy sang chảnh. Đầu năm 2018, cô giáo Thanh Nhàn nổi lên bất ngờ như một hiện tượng mạng, các bức hình trên bục giảng của cô nàng liên tục được chia sẻ rầm rộ. Ngay lập tức, danh tính của cô nàng đã được dân mạng "truy vết". Không chỉ gây ấn tượng với nhan sắc vạn người mê, Thanh Nhàn còn khiến nhiều người ngưỡng mộ với thành tích đáng nể. Cô thông thạo 3 ngoại ngữ bao gồm tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Tây Ban Nha. Thanh Nhàn từng là thành viên của một nhóm nhạc có thể đảm nhận nhiều vai trò như ca hát, guitar, organ, ukulele,... Hiện tại, Thanh Nhàn đang tập trung cho việc giảng dạy tiếng Anh, ngoài ra cô vẫn không những trau dồi kiến thức và tìm kiếm nhiều điều thú vị để truyền đạt đến thế hệ sau. Khi được hỏi về lý do không theo con đường nghệ thuật, người đẹp cũng cho biết bản thân là người thích sự an phận, cô cảm thấy Vbiz không phù hợp với mình. Sở hữu vẻ đẹp quyến rũ với nhan sắc không tì vết, Nam Trân đã không còn là cái tên xa lạ với giới trẻ. Cô nàng sinh năm 1996 nổi tiếng một cách bất ngờ với danh xưng "cô giáo nóng bóng nhất Việt Nam" vào năm 2018, cùng loạt ảnh đang là thực tập viên tại một trường tiểu học. Có chiều cao khá lý tưởng là 1m66, số đo ba vòng "cực khét" lần lượt là 83-58-92cm, cô nàng Nam Trân nhận được nhiều lời mời làm mẫu ảnh, hay quảng cáo sản phẩm. Dù mơ ước từ bé là làm giáo viên, song qua một thời gian gắn bó với nghề Nam Trân đã quyết định thử sức ở những công việc khác mang tính chất tự do hơn. Hiện tại, sau khi tốt nghiệp tại Đại học Sư Phạm TP.HCM, Nam Trân đã lấn sân sang làm YouTuber, hiện tại trang cá nhân của cô cũng đã đạt được nút bạc và lượng tương tác "khủng" trên các diễn đàn.

