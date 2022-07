Soi cuộc sống của bạn gái cũ tố thủ môn Văn Toản "cắm sừng"

Phạm Nguyệt Hà từng là cái tên nhận được nhiều chú ý khi có chuyện tình ồn ào với thủ môn Nguyễn Văn Toản. Theo đó, vào năm 2019 cô bất ngờ tố bị thủ môn Nguyễn Văn Toản ''cắm sừng''. Nguyệt Hà cho biết cô và Văn Toản quen nhau trong năm 2019 rồi chia tay do cô muốn công khai chuyện tình cảm. Nhưng đúng lúc đó, thủ môn này là người thú nhận đã ''cắm sừng'' nên chuyện bị vỡ lở. Tiết lộ lý do "public" chuyện này ra ngoài, Nguyệt Hà cho biết do bị bạn gái mới của Văn Toản khi đó công kích. Nguyệt Hà từng chia sẻ trên báo Dân Trí: "Mình là người làm truyền thông, mình hiểu rõ khi một sự việc được trưng ra cộng đồng mạng sẽ ảnh hưởng lớn đến mức nào. Nếu mình bịa hoặc mình sai, mình sẽ không dám lên tiếng bất cứ một điều gì... Thêm nữa, nếu bạn người yêu của Toản không mỉa mai mình thì mình đã không cần phải quan tâm đến nữa. Nếu không có những bình luận ấy, mình đã không kể cho em mình. Vì em của mình là người đăng những tin nhắn đó trong nhóm”, Nguyệt Hà chia sẻ thêm. Nguyệt Hà cũng khẳng định: "Sự thật vẫn sẽ là sự thật, người khác có thể đọc câu chuyện nhưng họ không trải trong câu chuyện đó nên những ý kiến của cộng đồng mạng sẽ không tránh khỏi, chỉ những người trong cuộc mới hiểu. Mình khẳng định mình không làm trái với lương tâm mà bịa đặt để làm gì cả". 3 năm kể từ ngày vướng lùm xùm tình ái, cuộc sống bạn gái cũ Văn Toản ít nhiều cũng đã thay đổi. Trên trang cá nhân, ngoài chia sẻ về công việc Nguyệt Hà thường xuyên khoe ảnh đi du lịch, check in sang chảnh ở nhà hàng. Bên cạnh đó, Nguyệt Hà còn chăm chỉ tập luyện, chơi gofl,... giữ gìn sắc vóc và cũng để giải trí, giảm căng thẳng. Nhờ đó mà nhan sắc cô gái sinh năm 1999 ngày càng thăng hạng, nóng bỏng. Về chuyện tình cảm, vài ngày trước Nguyệt Hà úp mở chuyện muốn lấy chồng. "Giờ đùng cái em đi lấy chồng quý cô bác quý anh chị quý zị đừng ngạc nhiên nha", cô nàng thông báo.

