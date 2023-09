Show thời trang áo dài cưới hút khách Festival Thu Hà Nội 2023

Tối 30/9, tại khu vực Tượng đài Cảm Tử, hồ Hoàn Kiếm, Thành đoàn - Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Hà Nội phối hợp với các đơn vị đồng hành tổ chức Chương trình “Autumn Wedding Fashion show” tái hiện theo dòng chảy văn hóa lịch sử dân tộc với chủ đề "Trang phục cưới Xưa và Nay". Chương trình “Autumn Wedding Fashion show” nằm trong chuỗi sự kiện Festival Thu Hà Nội năm 2023 với chủ đề “Thu Hà Nội - Đến để yêu” do Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức, diễn ra từ ngày 29/9 đến ngày 1/10 tại Không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm. Chương trình gồm ba phần trình diễn: BST "Chốn Kinh kỳ" của thương hiệu Áo dài thêu tay TULIP, BST “La vie est belle” của thương hiệu Bella Bridal by TuArt Wedding và "Dấu xưa" của thương hiệu Áo dài Thạch Linh. Bên cạnh những màn trình diễn áo dài theo dòng chảy thời gian, chương trình có sự xuất hiện của nhiều ca khúc mang âm hưởng hiện đại về tình yêu, hạnh phúc lứa đôi do các ca sỹ, nghệ sỹ nổi tiếng biểu diễn. Đáng chú ý trong chương trình là bộ sưu tập áo dài mang tên "Chốn Kinh Kỳ" của NTK Dũng Nguyễn. 50 thiết kế đặc sắc khai thác những chất liệu lụa là gấm vóc truyền thống Việt Nam, kết hợp cùng kỹ thuật thêu đính cầu kỳ, chi tiết và khéo léo làm điểm nhấn trên những tà áo dài, không nằm ngoài mong muốn gìn giữ và phát triển quốc phục Việt Nam. Bên cạnh đó, BST áo dài của NTK Dũng Nguyễn đã đưa vào những giá trị thời trang mới mẻ bằng tâm huyết làm nghề lâu năm và những xúc cảm về mảnh đất ngàn năm văn hiến. Thông qua chương trình nhằm góp phần khẳng định và tôn vinh vị thế, giá trị của Áo dài trong đời sống xã hội và khơi dậy trách nhiệm gìn giữ, phát huy di sản văn hóa Việt Nam của người Việt trẻ. Đồng thời, chương trình cũng thúc đẩy các ngành và lĩnh vực liên quan đến du lịch, văn hóa cùng phát triển, bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống cũng như tạo cơ hội quảng bá, giao lưu, hợp tác giữa các doanh nghiệp du lịch của Hà Nội với nghệ nhân, nhà thiết kế thời trang áo dài. Đại diện Ban Tổ chức cho biết, Đoàn Thanh niên là một trong những tổ chức cần tiên phong trong việc quảng bá nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc; theo đó, mỗi người, đặc biệt là cán bộ, đoàn viên, hội viên, phụ nữ cần nâng cao ý thức, trách nhiệm của bản thân trong việc gìn giữ, phát huy nét đẹp của Áo dài - di sản văn hóa dân tộc.

