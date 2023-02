“See Tình” Hoàng Thùy Linh bất ngờ được cover để chọc tức đối thủ

Mới đây video cover điệu nhảy See Tình - ca khúc của Hoàng Thùy Linh đến từ nữ VĐV bóng chuyền Hàn Quốc Lee Da Huyn tại trận đấu bóng chuyền thuộc khuôn khổ V.League All Star 2022-23 nổi tiếng khắp các nền tảng mạng xã hội. Cụ thể, ngay khi đội áo trắng vừa ghi được một bàn thắng nữ VĐV bóng chuyền này đã nhảy bài See Tình như vừa để ăn mừng, vừa để khiêu khích đối thủ. Điều khiến neitzen thích thú và cô rất thuần thục các động tác như thể đã nhảy nhiều lần mặc dù là người nước ngoài. Trong video, những động tác của hot girl bóng chuyền xứ Hàn này có độ dẻo dai, mang theo sự quyến rũ khiến người hâm mộ không thể nào không dõi mắt theo. Ngay khi chứng kiến hành động ăn mừng có phần khiêu khích, một thành viên trong đội đối thủ là Kim Yeon Koung đã lập tức nhảy đáp lại với biểu cảm hài hước khiến ai có mặt trên sân thi đấu cũng như khán giả theo dõi đều phải bật cười vì loạt động tác này. Điều này đã khiến cho đồng nghiệp lẫn người hâm mộ của cô được dịp cười nghiêng ngã bởi hiếm cô thoải mái biểu đạt cảm xúc như vậy Trước đó, mọi người đã quá quen thuộc với hình ảnh Kim Yeon Koung nghiêm túc, nghiêm khắc khi thi đấu lẫn ngoài cuộc sống vậy nên khi chứng kiến biểu cảm hài hước này ai cũng thích thú. Ngay sau khi được đăng tải, đoạn video đã lập tức trở nên viral, được nhiều người thích thú khi xem bởi sự hài hước của các tuyển thủ xứ Hàn, đặc biệt là niềm yêu thích của họ với bài hát Việt Nam. Trước đó nam cầu thủ chơi bóng nổi tiếng của Philippines là Eric Tai đã khiến cộng đồng mạng dậy sóng khi liên tục cover vũ đạo See Tình tại nhiều giải đấu lớn. Mặc dù sở hữu thân hình khá "đồ sộ" với cơ bắp cuồn cuộn, thế nhưng khi giai điệu See Tình nổi lên thì Eric Tai lại là người có vũ đạo dẻo nhất hội. Nhìn sự thuần thục trong từng động tác có lẽ Eric Tai đã rất thích thú và tập luyện nhiều bài nhảy See Tình của Hoàng Thùy Linh. Đoạn clip cover See Tình của nam tuyển thủ này đã nhanh chóng nhận tương tác lớn, thậm chí anh còn dùng câu hát "Tình tình tình tang tang tang" để đăng tải lên mạng xã hội. Ảnh: Chụp màn hình

Mới đây video cover điệu nhảy See Tình - ca khúc của Hoàng Thùy Linh đến từ nữ VĐV bóng chuyền Hàn Quốc Lee Da Huyn tại trận đấu bóng chuyền thuộc khuôn khổ V.League All Star 2022-23 nổi tiếng khắp các nền tảng mạng xã hội. Cụ thể, ngay khi đội áo trắng vừa ghi được một bàn thắng nữ VĐV bóng chuyền này đã nhảy bài See Tình như vừa để ăn mừng, vừa để khiêu khích đối thủ. Điều khiến neitzen thích thú và cô rất thuần thục các động tác như thể đã nhảy nhiều lần mặc dù là người nước ngoài. Trong video, những động tác của hot girl bóng chuyền xứ Hàn này có độ dẻo dai, mang theo sự quyến rũ khiến người hâm mộ không thể nào không dõi mắt theo. Ngay khi chứng kiến hành động ăn mừng có phần khiêu khích, một thành viên trong đội đối thủ là Kim Yeon Koung đã lập tức nhảy đáp lại với biểu cảm hài hước khiến ai có mặt trên sân thi đấu cũng như khán giả theo dõi đều phải bật cười vì loạt động tác này. Điều này đã khiến cho đồng nghiệp lẫn người hâm mộ của cô được dịp cười nghiêng ngã bởi hiếm cô thoải mái biểu đạt cảm xúc như vậy Trước đó, mọi người đã quá quen thuộc với hình ảnh Kim Yeon Koung nghiêm túc, nghiêm khắc khi thi đấu lẫn ngoài cuộc sống vậy nên khi chứng kiến biểu cảm hài hước này ai cũng thích thú. Ngay sau khi được đăng tải, đoạn video đã lập tức trở nên viral, được nhiều người thích thú khi xem bởi sự hài hước của các tuyển thủ xứ Hàn, đặc biệt là niềm yêu thích của họ với bài hát Việt Nam. Trước đó nam cầu thủ chơi bóng nổi tiếng của Philippines là Eric Tai đã khiến cộng đồng mạng dậy sóng khi liên tục cover vũ đạo See Tình tại nhiều giải đấu lớn. Mặc dù sở hữu thân hình khá "đồ sộ" với cơ bắp cuồn cuộn, thế nhưng khi giai điệu See Tình nổi lên thì Eric Tai lại là người có vũ đạo dẻo nhất hội. Nhìn sự thuần thục trong từng động tác có lẽ Eric Tai đã rất thích thú và tập luyện nhiều bài nhảy See Tình của Hoàng Thùy Linh. Đoạn clip cover See Tình của nam tuyển thủ này đã nhanh chóng nhận tương tác lớn, thậm chí anh còn dùng câu hát "Tình tình tình tang tang tang" để đăng tải lên mạng xã hội. Ảnh: Chụp màn hình