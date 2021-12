Sau lùm xùm mang thai, cô giáo Minh Thu tiết lộ số cân nặng

Thời gian qua, cõi mạng xôn xao bàn tán về tin đồn cô giáo Minh Thu mang thai. Nguyên do xuất phát từ việc cô giáo Vật lý Minh Thu quay clip xuất hiện với vòng 2 to bất thường. Nhiều netizen còn đoán vòng 2 này phải mang bầu cỡ 5-6 tháng. Sau 2 ngày tin đồn nổ ra, tối 19/12 Minh Thu đã livestream hơn 20 phút giải thích về chiếc bụng lùm lùm. Cô giáo phủ nhận chuyện có bầu. Thu cho biết do cô tăng cân, đồng thời chiếc váy không siết eo, kết hợp lúc đứng dậy nên trang phục phồng lên nên đã gây ra sự hiểu nhầm trầm trọng này. Nhưng dù đã lên tiếng bác bỏ thông tin nhưng nhiều người có vẻ vẫn chưa chịu tin lời Minh Thu, vậy nên mới đây nhất, cô nàng tiếp tục đăng tải hình ảnh và tiết lộ luôn đang tăng 8kg, khẳng định tin đồn mang thai là sai. Trên fanpage có hơn 1 triệu người theo dõi, cô giáo Minh Thu cũng khẩn cầu: "Đừng ai đồn tui có em bé nữa. Bé mỡ này tui muốn giấu không cho ai biết được không", hay bày tỏ: "Đồn vậy tội nghiệp con gái nhà người ta lắm trời ơi". Dù đã lên tiếng bác bỏ thông tin nhưng nhiều người vẫn không chịu tin lời cô giáo Gen Z, họ liên tục đặt câu hỏi về vóc dáng tăng cân trông thấy của Minh Thu. Minh Thu bất ngờ trở thành hiện tượng mạng được nhiều người chú ý chỉ sau một đêm nhờ livestream dạy kiến thức Vật Lý. Đặc biệt là sau khi công khai hẹn hò với trưởng nhóm hài Welax thì độ quan tâm của cư dân mạng dành cho Minh Thu càng tăng lên trông thấy. Cặp đôi này cũng nhiều lần xuất hiện trên sóng livestream của nhau và nhận được phản ứng tích cực từ người hâm mộ. Về phía Minh Thu, cô giáo Gen Z từng học lớp chuyên Vật lý tại Trường THPT Chuyên - ĐH Vinh (Nghệ An) trước khi theo học ngành Sư phạm Vật lý của Trường ĐH Sư phạm Hà Nội. Được biết, sau khi tốt nghiệp THPT, cô giáo Minh Thu thi một ngành khác theo định hướng của cha mẹ. Tuy nhiên, trong kỳ thi năm đó, cô thi trượt dù điểm khá cao. Hiện tại, cô sở hữu page có gần 1 triệu người dõi theo, trang cá nhân hơn 61 nghìn lượt theo dõi. Ảnh: Tổng hợp Mời độc giả xem video: Cô giáo Vật Lý “Gen Z” Minh Thu: Xinh như hotgirl, giảng bài hay còn chơi game đỉnh - Nguồn: YAN News

