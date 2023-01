Sắc vóc đổi khác của hot girl Hải Tú sau khi ở ẩn

Hot girl Hải Tú là một trong những nghệ sĩ có cuộc sống kín tiếng nhất nhì showbiz, đặc biệt từ khi "đầu quân" về công ty Sơn Tùng M-TP. Mới đây, người hâm mộ lan truyền khoảnh khắc đóng quảng cáo của Hải Tú vào 8 năm trước. Thời điểm này, cô ghi điểm với vẻ ngoài trong trẻo, thanh thuần. Dù chỉ trang điểm nhẹ nhàng, song hot girl 9x vẫn gây thương nhớ bởi ngũ quan hài hòa và làn da trắng mịn màng. Với nhan sắc thơ ngây, người đẹp sinh năm 1997 trở thành cái tên được nhiều nhãn hàng săn đón làm mẫu ảnh. Từ khi "về chung nhà" với Sơn Tùng M-TP, mỹ nhân có nhiều thay đổi về vẻ ngoài. Đặc biệt kể từ sau lùm xùm "trà xanh" và cô phải ở ẩn một thời gian dài. Ngoài ra, sự thay đổi nhan sắc của "gà cưng" Sơn Tùng M-TP được cho là do những ồn ào về chuyện tình ái thời gian qua. Hải Tú còn bị nhận xét thay đổi là do mang thai và sinh con cho "chủ tịch". Cô hiện không tham gia hoạt động nghệ thuật hay xuất hiện tại các sự kiện đông người. Thay vào đó, mỹ nhân vẫn chăm chỉ cập nhật các khoảnh khắc đời thường vui vẻ và check in tại các địa điểm sang chảnh. Có thể thấy, cô đang tận hưởng cuộc sống thoải mái và an yên. Là nghệ sĩ độc quyền của M-TP nhưng sự nghiệp Hải Tú đang chững lại. Hải Tú trở nên sắc sảo hơn sau khi vượt qua nhiều ồn ào. Ảnh: FBNV

