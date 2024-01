Rời sóng truyền hình, nữ MC Thể thao VTVCab lên đồ cực quyến rũ

Đỗ Hoàng Huyền Trang hiện tại đang là MC, BTV thể thao của VTVcab. Năm 2016, cô là gương mặt hot girl nổi bật khi tham gia chương trình "Đồng hành cùng Euro" trong màu áo của đội tuyển Albania. Trước đó, Huyền Trang từng theo học ngành Kiểm toán trường Đại học Tài Nguyên và Môi trường. Gắn bó với công việc làm MC, BTV truyền hình được gần 8 năm, Huyền Trang gây ấn tượng với khán giả bởi lối dẫn dắt chuyên nghiệp và được đánh giá cao bởi vẻ ngoài xinh đẹp và nụ cười duyên dáng. Huyền Trang tiết lộ, cô cũng gặp nhiều áp lực về ngoại hình. Cũng giống như BTV dẫn sóng Thời sự, các BTV Thể thao cũng có những quy tắc riêng về trang phục. Bên cạnh đó, Huyền Trang cũng rất chú trọng đến việc giữ gìn vóc dáng cũng như cách lựa chọn tông trang điểm sao cho phù hợp khi lên sóng. Khác với một Huyền Trang luôn thanh lịch, chỉn chu khi dẫn sóng, ở ngoài đời, phong cách của cô rất đa dạng. Sở hữu ngoại hình trẻ trung, vóc dáng cân đối giúp cô tự tin lăng xê nhiều xu hướng hot. Nữ MC bật mí thêm: "Ở ngoài đời, phong cách của Trang tương đối khác biệt so với hình ảnh chín chắn trên truyền hình. Vì khi dẫn sóng thì kiểu tóc, lớp make up của mình cần phải phù hợp, giọng điệu và cử chỉ cũng cần phải chín chắn hơn. Vì làm MC thể thao nên mình cũng có sự năng động, mình ăn mặc cũng 'xì-tin' hơn nên mọi người gặp mình ở ngoài đời cũng bảo trông mình trẻ trung hơn... Yếu tố đầu tiên mà Trang để ý khi lựa chọn váy áo là sự phù hợp với bản thân, sau đó là sự thoải mái, thể hiện được phong cách cá nhân của mình. Trang rất thích những đồ basic đơn giản nên cũng hạn chế mặc đồ hoa lá hoặc nhiều họa tiết và cuối cùng là phải đẹp". Nhiều khán giả nhận xét, Huyền Trang sở hữu gương mặt khá "trẻ con", dù hiện tại khi đã 30 tuổi và trải qua sinh nở. Huyền Trang dãi bày: "Mình có gương mặt khá bầu bĩnh nhưng thực ra cũng không quá 'non' nên cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến việc định hướng hình ảnh của mình. Mình vẫn có thể điều chỉnh được thần thái, cử chỉ của mình để sao cho phù hợp với định hướng hình ảnh của mình".

