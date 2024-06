Quỳnh Anh Shyn diện bikini 2 mảnh cực lạ, khoe body miễn chê

Mới đây, nàng fashionista Quỳnh Anh Shyn đã chia sẻ khoảnh khắc đi chill ở biển với mái tóc ướt và bộ bikini hai mảnh với phần top hở bạo, mix cùng nhiều phụ kiện cỡ lớn như dây chuyền và vòng tay sừng to bản. Dễ thấy, phần top khá... tí hon nhưng không hề phản cảm. Cô nàng trông rất "chiến" nhờ thiết kế màu đen cùng phần váy ôm vào cơ thể khá cá tính. Nàng fashionista có vẻ rất ưa chuộng những mẫu bikini hai mảnh, đây là item được cô ưu ái diện nhiều hơn cả so với các mẫu monobikini. Mỗi lần show ảnh Quỳnh Anh Shyn đều ghi điểm với thân hình săn chắc, cơ bụng số 11 và làn da bánh mật cực slay. Quỳnh Anh Shyn là một trong cái tên được netizen xếp vào top đầu trong những fashionista. Cô nàng không chỉ "chiếm sóng" ở mảng thời trang mà còn là cái tên được rất nhiều thương hiệu xa xỉ yêu thích bởi sở hữu gương mặt đẹp, vóc dáng cuốn hút không mỡ thừa. Cô nàng luôn biến cách biến hóa trang phục để có chất riêng độc lạ và cuốn hút. Trong tuần lễ thời trang Paris 2024 hồi tháng 2 năm nay, cô nàng gây ấn tượng khi dự buổi ra mắt bộ sưu tập mới của Loewe trong bộ váy vàng, giày cao gót bằng bông khổng lồ. Quỳnh Anh Shyn (tên thật Phí Quỳnh Anh, sinh năm 1996) là hot girl Hà thành nổi tiếng từ khi còn là học sinh cấp 3. Cô được biết đến là thành viên của "bộ ba sát thủ" cùng với An Japan và Mẫn Tiên. Thời điểm đó, hot girl sinh năm 1996 là gương mặt quen thuộc của nhiều trang bìa tạp chí tuổi teen và một số shop thời trang. Cô được biết đến là thành viên của "bộ ba sát thủ" cùng với An Japan và Mẫn Tiên. Thời điểm đó, hot girl sinh năm 1996 là gương mặt quen thuộc của nhiều trang bìa tạp chí tuổi teen và một số shop thời trang. Năm 2021, Quỳnh Anh Shyn khoe sở hữu căn penthouse 9 tỉ đồng phong cách Hy Lạp cổ, tông hồng xinh xắn, ở tuổi 25.

Mới đây, nàng fashionista Quỳnh Anh Shyn đã chia sẻ khoảnh khắc đi chill ở biển với mái tóc ướt và bộ bikini hai mảnh với phần top hở bạo, mix cùng nhiều phụ kiện cỡ lớn như dây chuyền và vòng tay sừng to bản. Dễ thấy, phần top khá... tí hon nhưng không hề phản cảm. Cô nàng trông rất "chiến" nhờ thiết kế màu đen cùng phần váy ôm vào cơ thể khá cá tính. Nàng fashionista có vẻ rất ưa chuộng những mẫu bikini hai mảnh, đây là item được cô ưu ái diện nhiều hơn cả so với các mẫu monobikini. Mỗi lần show ảnh Quỳnh Anh Shyn đều ghi điểm với thân hình săn chắc, cơ bụng số 11 và làn da bánh mật cực slay. Quỳnh Anh Shyn là một trong cái tên được netizen xếp vào top đầu trong những fashionista. Cô nàng không chỉ "chiếm sóng" ở mảng thời trang mà còn là cái tên được rất nhiều thương hiệu xa xỉ yêu thích bởi sở hữu gương mặt đẹp, vóc dáng cuốn hút không mỡ thừa. Cô nàng luôn biến cách biến hóa trang phục để có chất riêng độc lạ và cuốn hút. Trong tuần lễ thời trang Paris 2024 hồi tháng 2 năm nay, cô nàng gây ấn tượng khi dự buổi ra mắt bộ sưu tập mới của Loewe trong bộ váy vàng, giày cao gót bằng bông khổng lồ. Quỳnh Anh Shyn (tên thật Phí Quỳnh Anh, sinh năm 1996) là hot girl Hà thành nổi tiếng từ khi còn là học sinh cấp 3. Cô được biết đến là thành viên của "bộ ba sát thủ" cùng với An Japan và Mẫn Tiên. Thời điểm đó, hot girl sinh năm 1996 là gương mặt quen thuộc của nhiều trang bìa tạp chí tuổi teen và một số shop thời trang. Cô được biết đến là thành viên của "bộ ba sát thủ" cùng với An Japan và Mẫn Tiên. Thời điểm đó, hot girl sinh năm 1996 là gương mặt quen thuộc của nhiều trang bìa tạp chí tuổi teen và một số shop thời trang. Năm 2021, Quỳnh Anh Shyn khoe sở hữu căn penthouse 9 tỉ đồng phong cách Hy Lạp cổ, tông hồng xinh xắn, ở tuổi 25.