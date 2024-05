Quỳnh Alee làm fan One Piece phát cuồng vì điều này

Quỳnh Alee không chỉ sở hữu gương mặt xinh đẹp, cô còn là một người đầy tài năng và sự sáng tạo, luôn biết cách tạo nên những điểm nhấn thú vị và thu hút sự chú ý trong cộng đồng mạng. Mới đây, nàng hot girl TikTok này khiến người hâm mộ thích thú khi khoe những hình ảnh "tha thu" nhân vật Monkey D. Luffy từ bộ truyện manga nổi tiếng "One Piece". Các bức ảnh khoe hình xăm One Piece được Quỳnh Alee chia sẻ đã nhanh chóng nhận được hàng loạt lượt thích và bình luận từ cộng đồng mạng. Nhiều fan hâm mộ của "One Piece" cũng như những người theo dõi nàng hot TikToker này vừa bất ngờ, vừa thích thú khi biết được cô nàng có tình cảm với nhân vật nổi tiếng này. Với loạt khoảnh khắc "selfie" này, Quỳnh Alee tiếp tục tung chiêu "show body" nóng bỏng. Chẳng quá hở hang nhưng kích thước vòng 1 nảy nở đủ giúp Quỳnh Alee hút view. Dù không mới nhưng "mánh" nhỏ này vẫn chứng minh gái xinh hấp dẫn fan nam. Việc Quỳnh Alee "tha thu" hình ảnh nhân vật Luffy cũng thể hiện sự quan tâm của cô đối với cộng đồng người hâm mộ anime và manga. Đồng thời, qua những bức ảnh này, Quỳnh Alee cũng thể hiện được khía cạnh sáng tạo và tính cách năng động, táo bạo của mình. Bên dưới bài đăng, chính chủ đã sớm đính chính đây không phải hình xăm thật, thực tế chỉ là hình dán mà thôi.

