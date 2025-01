Quen bạn trai tuyển thủ, Quỳnh Alee liên tiếng "thiệt thòi"

Quỳnh Alee và tuyển thủ SGP.Fish đã hẹn hò được một thời gian. Thuở mới công khai, cặp đôi gây bất ngờ và thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng, đặc biệt là những người hâm mộ. Không ít tranh cãi trái chiều nổ ra với mối tình của Quỳnh Alee và bạn trai game thủ. Nửa ủng hộ tình yêu của đôi trai tài gái sắc, người lo ngại hot girl cố tình dựa hơi tuyển thủ để làm content, câu view, tăng tương tác. Mới đây, Quỳnh Alee mới lên tiếng, nói về bức xúc mà bản thân phải chịu đựng thời gian qua khi yêu bạn trai là tuyển thủ Esports. Hot girl viết ngắn gọn: "SGP thắng: "C** này yêu th** này vì nó là tuyển thủ nổi tiếng thôi"; SGP thua: "Dính vào c** này phong độ tụt hẳn"". Bên dưới bình luận, người hâm mộ tỏ ra đồng cảm với hot girl làng TikTok này. Fan của cặp đôi liên tục động viên cô nàng. Người xem nhận định rằng đây là tình trạng khó tránh khỏi bởi fan nhiều nhưng lượng anti fan cũng không kém. Thay vì để tâm, Quỳnh Alee hãy cùng bạn trai đi du lịch xả stress, tham gia các hoạt động tích cực, giữ tinh thần lạc quan, vui vẻ, ủng hộ, động viên bạn trai trong những giải đấu tới. Trong quá khứ, cặp đôi từng có ký ức chẳng mấy vui vẻ, thậm chí đấu tố lẫn nhau. Chính Fish từng đăng đàn đầy bức xúc rằng, mình chỉ là "con rối" của người yêu. Ngược lại, Quỳnh Alee cực hiếm hoi chia sẻ chuyện đời tư, cô tỏ ra trưởng thành, chín chắn hơn trong chuyện tình cảm so với Fish. Trước khi tạm thời ấm êm như thời điểm hiện tại, hot girl TikTok và bạn trai tuyển thủ đã gặp không ít khó khăn.

