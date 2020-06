Quang Hải lộ tin nhắn nhạy cảm, người cũ Nhật Lê có phản ứng lạ

Thông tin Quang Hải bị hack facebook, lộ nhiều đoạn chat riêng tư nhạy cảm gây xôn xao cộng đồng mạng. Một số "bóng hồng" liên quan đến đoạn chat này của Quang Hải đều được réo tên. Bạn gái mới của Quang Hải - Huỳnh Anh cũng bỏ dòng trạng thái "đang hẹn hò" trên trang cá nhân giữa vụ việc này. Trước vụ việc đang được chú ý đó, bạn gái cũ Quang Hải - Nhật Lê có động thái lạ. Cô nàng chẳng mảy may tỏ thái độ gì về vụ ồn ào, thay vào đó vui mừng trong tiệc sinh nhật của mình. Hot girl xứ Quảng chỉ đăng tải hình ảnh về một buổi tối lãng mạn mừng sinh nhật tuổi 21 được tổ chức sớm. Bánh kem được viết lên dòng chữ đầy tình cảm: "Sweet 21 to be loved Nhật Lê", cô nàng còn được tặng 1 bó hoa hồng đỏ rực. Được biết ngày 24/6 là ngày sinh nhật của Nhật Lê, bữa tiệc chúc mừng được cô tổ chức sớm ngay trong ngày Quang Hải bị hack tài khoản cá nhân. Nhật Lê là người yêu đầu tiên được Quang Hải công khai hẹn hò trên Facebook. Thời điểm đó, bản thân hot girl xứ Quảng trở thành tâm điểm bàn tán của dư luận. Đã từng được fan hâm mộ yêu mến vì có mối tình đẹp, thế nhưng đến năm 2019 cả hai bất ngờ thông báo chia tay. Sau đó, cả hai còn không ít lần vướng vào tin đồn tái hợp cho đến khi chàng cầu thủ chính thức công khai hẹn hò với Huỳnh Anh. Mặc dù cặp đôi này đã "đường ai nấy đi" khá lâu, thế nhưng mỗi lần Quang Hải gặp chuyện thì dân tình cũng không quên réo tên Nhật Lê. Mời quý độc giả đón xem thêm video Nhật Lê Có Động Thái 'Cà Khịa' Cực Mạnh Khi Quang Hải Công Khai Bạn Gái Mới - Nguồn: TIN TỨC 24H TV

Thông tin Quang Hải bị hack facebook, lộ nhiều đoạn chat riêng tư nhạy cảm gây xôn xao cộng đồng mạng. Một số "bóng hồng" liên quan đến đoạn chat này của Quang Hải đều được réo tên. Bạn gái mới của Quang Hải - Huỳnh Anh cũng bỏ dòng trạng thái "đang hẹn hò" trên trang cá nhân giữa vụ việc này. Trước vụ việc đang được chú ý đó, bạn gái cũ Quang Hải - Nhật Lê có động thái lạ. Cô nàng chẳng mảy may tỏ thái độ gì về vụ ồn ào, thay vào đó vui mừng trong tiệc sinh nhật của mình. Hot girl xứ Quảng chỉ đăng tải hình ảnh về một buổi tối lãng mạn mừng sinh nhật tuổi 21 được tổ chức sớm. Bánh kem được viết lên dòng chữ đầy tình cảm: "Sweet 21 to be loved Nhật Lê ", cô nàng còn được tặng 1 bó hoa hồng đỏ rực. Được biết ngày 24/6 là ngày sinh nhật của Nhật Lê, bữa tiệc chúc mừng được cô tổ chức sớm ngay trong ngày Quang Hải bị hack tài khoản cá nhân. Nhật Lê là người yêu đầu tiên được Quang Hải công khai hẹn hò trên Facebook. Thời điểm đó, bản thân hot girl xứ Quảng trở thành tâm điểm bàn tán của dư luận. Đã từng được fan hâm mộ yêu mến vì có mối tình đẹp, thế nhưng đến năm 2019 cả hai bất ngờ thông báo chia tay. Sau đó, cả hai còn không ít lần vướng vào tin đồn tái hợp cho đến khi chàng cầu thủ chính thức công khai hẹn hò với Huỳnh Anh. Mặc dù cặp đôi này đã "đường ai nấy đi" khá lâu, thế nhưng mỗi lần Quang Hải gặp chuyện thì dân tình cũng không quên réo tên Nhật Lê. Mời quý độc giả đón xem thêm video Nhật Lê Có Động Thái 'Cà Khịa' Cực Mạnh Khi Quang Hải Công Khai Bạn Gái Mới - Nguồn: TIN TỨC 24H TV