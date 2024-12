Phu nhân đại gia Minh Nhựa vung tiền đầu tư khủng làm MV cover

Mina Phạm được biết tới là vợ hai của đại gia Minh Nhựa. Cô có cuộc sống viên mãn bên chồng và hai con khiến bao người mơ ước. Sở hữu cuộc sống đủ đầy, giàu sang, cô nàng không ngại vung tiền chi cho những sở thích của mình, trong đó có việc "đu idol". Mới đây cô nàng vừa tung ra MV cover ca khúc Mantra của Jennie (Blackpink) khiến nhiều người chú ý. Không chỉ là một MV dance cover đơn thuần, hay hát nhép theo nhạc, Mina Phạm chơi lớn khi đầu tư bối cảnh, phục trang, góc quay, thậm chí cả những chiếc xế hộp xịn. Nữ đại gia đã thật sự rất chịu chi cho trang phục chỉ để thực hiện màn cover. Các items được sử dụng cho clip giống đến hơn 80% bản gốc. Không chỉ vậy, cách biểu cảm của cô nàng cũng được đánh giá cao. Mina Phạm chắc chắn cũng có khoảng thời gian tập nhảy chăm chỉ để xuất hiện trong MV. Đây không phải là lần đầu tiên Mina Phạm thể hiện mình là người hâm mộ cuồng nhiệt của nhóm nữ BLACKPINK, đặc biệt là thành viên Jennie. Từ 2022, nữ đại gia đã nhiều lần vung tiền đầu tư những bản dance cover chất lượng các ca khúc của chị em nhà “hắc hường” như: Pink Venom, Crazy Over You (BLACKPINK); Solo, One of a girl (JENNIE). Dù đã trải qua sinh nở, cô nàng vẫn giữ được vóc dáng gợi cảm vạn người mê. Những năm vừa qua, Mina nổi tiếng với những hình ảnh xa hoa, trải nghiệm đồ hiệu đến từ nhiều thương hiệu xa xỉ trên thế giới. Không những vậy, cựu hot girl Sài Thành cũng thường xuyên cho phép bản thân được nghỉ ngơi bằng những chuyến du lịch xa xỉ. (Ảnh: FBNV)

