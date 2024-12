Nữ streamer thường xuyên đốt mắt người xem với điệu nhảy nóng bỏng

Ling Ge là một streamer được rất nhiều bạn trẻ xứ Trung yêu mến. Cô nàng sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp cùng lối nói chuyện duyên dáng. Cô nàng cũng nổi tiếng với sự chiều fan "có một không hai". Nữ streamer thường xuyên nhảy theo yêu cầu của fan trên sóng trực tiếp. Thế nhưng trong lúc đang ở đỉnh cao của sự nghiệp, Ling Ge bất ngờ biến mất một cách khó hiểu. Không có bất kỳ thông điệp hay lời nhắn nhủ nào, cô nàng streamer đơn giản chỉ ngừng lên sóng. Sự kiện này đã xảy ra cách đây 3 năm và ở thời điểm ấy, không ít fan hâm mộ của Ling Ge cũng phải đặt dấu chấm hỏi cho sự biến mất từ phía thần tượng của mình. Cho tới gần đây, nữ streamer nổi tiếng một thời mới bất ngờ lên sóng khiến rất nhiều người quan tâm. Rất nhiều người đặt câu hỏi nghi vấn về lý do ở ẩn của cô nàng, đồng thời cũng bày tỏ sự khác nhiên trước diện mạo có sự thay đổi so với trước đây của nữ streamer. Không còn gương mặt V-line xinh đẹp như xưa, cô nàng giờ đây mập mạp lên thấy rõ. Bản thân nữ streamer cũng thừa nhận mình đã tăng 20kg so với trước. Nhiều ý kiến cho rằng có thể 3 năm là quãng thời gian Ling Ge ở ẩn để kết hôn và sinh con, dẫn tới việc cơ thể tăng cân nhanh như vậy. Thế nhưng nữ streamer lại phủ nhận hoàn toàn, cho rằng mình vẫn độc thân và quay lại phát sóng trực tiếp chỉ vì không muốn đi làm công việc bên ngoài. (Ảnh: QQ)

Ling Ge là một streamer được rất nhiều bạn trẻ xứ Trung yêu mến. Cô nàng sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp cùng lối nói chuyện duyên dáng. Cô nàng cũng nổi tiếng với sự chiều fan "có một không hai". Nữ streamer thường xuyên nhảy theo yêu cầu của fan trên sóng trực tiếp. Thế nhưng trong lúc đang ở đỉnh cao của sự nghiệp, Ling Ge bất ngờ biến mất một cách khó hiểu. Không có bất kỳ thông điệp hay lời nhắn nhủ nào, cô nàng streamer đơn giản chỉ ngừng lên sóng. Sự kiện này đã xảy ra cách đây 3 năm và ở thời điểm ấy, không ít fan hâm mộ của Ling Ge cũng phải đặt dấu chấm hỏi cho sự biến mất từ phía thần tượng của mình. Cho tới gần đây, nữ streamer nổi tiếng một thời mới bất ngờ lên sóng khiến rất nhiều người quan tâm. Rất nhiều người đặt câu hỏi nghi vấn về lý do ở ẩn của cô nàng, đồng thời cũng bày tỏ sự khác nhiên trước diện mạo có sự thay đổi so với trước đây của nữ streamer. Không còn gương mặt V-line xinh đẹp như xưa, cô nàng giờ đây mập mạp lên thấy rõ. Bản thân nữ streamer cũng thừa nhận mình đã tăng 20kg so với trước. Nhiều ý kiến cho rằng có thể 3 năm là quãng thời gian Ling Ge ở ẩn để kết hôn và sinh con, dẫn tới việc cơ thể tăng cân nhanh như vậy. Thế nhưng nữ streamer lại phủ nhận hoàn toàn, cho rằng mình vẫn độc thân và quay lại phát sóng trực tiếp chỉ vì không muốn đi làm công việc bên ngoài. (Ảnh: QQ)