Phát thanh viên nổi tiếng Hàn Quốc khoe dáng ở Đà Nẵng hậu giảm cân

Mới đây, trên trang Instagram cá nhân, nữ phát thanh viên Jeong Soon Ju bất ngờ đăng tải hình ảnh khoe dáng ở Đà Nẵng, đồng thời chia sẻ hành trình giảm 18kg sau sinh gây chú ý. Theo đó, nữ phát thanh viên 38 tuổi này cho hay cô sinh con trai đầu lòng vào cuối năm 2021. Sau sinh, cô nặng 67kg, thân hình tròn trịa và luôn cảm thấy nặng nề, thế nên cô bắt đầu hành trình giảm cân. Đến thời điểm hiện tại, người đẹp lấy lại được vóc dáng thon thả, săn chắc như thời son rỗi, cân nặng dừng ở mức 49kg. Bài đăng nhanh chóng nhận được nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng, nhiều bình luận khen ngợi sắc vóc hiện tại của Soon Ju, số khác bày tỏ sự tò mò và hỏi bí quyết giảm cân thành công của cô. "Trời ơi, xin bí quyết giảm cân đi ạ", "Sao giảm được nhiều cân vậy, mà kiểu giờ nhìn body còn đẹp hơn lúc trước", "Đúng chuẩn gái một con trông mòn con mắt luôn đó",... là những bình luận của cư dân mạng. "Tôi biết bạn cũng bận rộn với công việc làm mẹ và chăm sóc con. Tôi cũng vậy! Tôi không có thói quen tập thể dục, thế nên, tôi thay bằng việc kiểm soát chế độ ăn uống. Bạn nên có chế độ ăn uống cân bằng", Jeong Soon Ju chia sẻ. Nhiều người khi nhìn vào sự thay đổi vóc dáng của Jeong Soon Ju đã nghĩ rằng cô tập luyện với một cường độ cao, song bà mẹ 1 con cho hay cô có thói quen tập thể dục vừa phải, sẽ điều chỉnh theo tình trạng sức khỏe của bản thân và nhu cầu ở từng giai đoạn, đồng thời xây dựng cho mình chế độ ăn uống khoa học, lành mạnh. Hiện tại, để giữ được vóc dáng Soon Ju đang tập gym, pilates và đi đánh golf. Vì là phát thanh viên, Soon Ju đặc biệt quan tâm đến chế độ chăm sóc da. Ở tuổi U40, cô nàng vẫn sở hữu làn da căng bóng, trắng mịn và ít dấu hiệu lão hóa. Nhiều người khen ngợi Jeong Soon Ju trẻ trung như gái đôi mươi.

Mới đây, trên trang Instagram cá nhân, nữ phát thanh viên Jeong Soon Ju bất ngờ đăng tải hình ảnh khoe dáng ở Đà Nẵng, đồng thời chia sẻ hành trình giảm 18kg sau sinh gây chú ý. Theo đó, nữ phát thanh viên 38 tuổi này cho hay cô sinh con trai đầu lòng vào cuối năm 2021. Sau sinh, cô nặng 67kg, thân hình tròn trịa và luôn cảm thấy nặng nề, thế nên cô bắt đầu hành trình giảm cân. Đến thời điểm hiện tại, người đẹp lấy lại được vóc dáng thon thả, săn chắc như thời son rỗi, cân nặng dừng ở mức 49kg. Bài đăng nhanh chóng nhận được nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng, nhiều bình luận khen ngợi sắc vóc hiện tại của Soon Ju, số khác bày tỏ sự tò mò và hỏi bí quyết giảm cân thành công của cô. "Trời ơi, xin bí quyết giảm cân đi ạ", "Sao giảm được nhiều cân vậy, mà kiểu giờ nhìn body còn đẹp hơn lúc trước", "Đúng chuẩn gái một con trông mòn con mắt luôn đó",... là những bình luận của cư dân mạng. "Tôi biết bạn cũng bận rộn với công việc làm mẹ và chăm sóc con. Tôi cũng vậy! Tôi không có thói quen tập thể dục, thế nên, tôi thay bằng việc kiểm soát chế độ ăn uống. Bạn nên có chế độ ăn uống cân bằng", Jeong Soon Ju chia sẻ. Nhiều người khi nhìn vào sự thay đổi vóc dáng của Jeong Soon Ju đã nghĩ rằng cô tập luyện với một cường độ cao, song bà mẹ 1 con cho hay cô có thói quen tập thể dục vừa phải, sẽ điều chỉnh theo tình trạng sức khỏe của bản thân và nhu cầu ở từng giai đoạn, đồng thời xây dựng cho mình chế độ ăn uống khoa học, lành mạnh. Hiện tại, để giữ được vóc dáng Soon Ju đang tập gym, pilates và đi đánh golf. Vì là phát thanh viên, Soon Ju đặc biệt quan tâm đến chế độ chăm sóc da. Ở tuổi U40, cô nàng vẫn sở hữu làn da căng bóng, trắng mịn và ít dấu hiệu lão hóa. Nhiều người khen ngợi Jeong Soon Ju trẻ trung như gái đôi mươi.