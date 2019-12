Phát khiếp nhan sắc thật của hot girl tố Hồ Quang Hiếu “cướp đời con gái“

Mới đây, scandal của Hồ Quang Hiếu được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội khiến nhiều người vô cùng bất ngờ. Theo đó, một cô gái có tên T.X tố nam ca sĩ "Con bướm xuân" rủ đi chơi rồi cướp luôn "đời con gái" của cô. Bài viết của cô gái tên T.X thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng những ngày gần đây. Thế nhưng thay vì "ném đá" nam ca sĩ Hồ Quang Hiếu, cộng đồng mạng lại "bóc phốt" ngược lại cô nàng. Nhiều ý kiến cho rằng, ca sĩ Hồ Quang Hiếu không hề đúng thế nhưng đây là câu chuyên của "kẻ cắp gặp bà già", cô gái cũng không phải dạng vừa thì mới đồng ý lời rủ rê đi "bay lắc". Bên cạnh đó, nhan sắc của cô nàng cũng là chủ đề bàn tán của cộng đồng mạng. Cô gái có khuôn mặt khá ưa nhìn với đôi mắt to, các đường nét nhỏ nhắn và mái tóc dài thướt tha. Dù xinh đẹp nhưng khuôn mặt của T.X có vẻ thiếu tự nhiên và có phần thô cứng, nhiều ý kiến cho rằng cô nàng đã trải qua các thủ thuật thẩm mỹ mới có thể sở hữu nhan sắc như hiện tại. Một số tấm ảnh cũng bị dân mạng tìm ra bằng chứng cho thấy T.X chỉnh sửa ảnh quá đà đến méo cả thanh sắt, cầu tre cong vút rất bất hợp lý. 10x thường xuyên check-in du lịch sang chảnh, đi bar sàn với bạn bè nhưng không hề công khai chia sẻ bất kì thứ gì liên quan đến công việc hay học tập khiến nhiều người đặt ra nghi vấn. Một số hình ảnh từ năm 2018 trở về trước của T.X cũng được tìm ra. Có thể thấy ở thời điểm đó, cô nàng trông hoàn toàn khác so với hiện tại với mũi to và thô, mặt tròn và khá quê mùa. T.X không hề sở hữu nhan sắc "băng thanh ngọc khiết" như nhiều người tung hô nếu không muốn nói là quá tầm thường. "Chắc là muốn nổi nên lên mạng xã hội tố nhau thôi. Chứ đi bay lắc với trai mà lên mạng xã hội tuyên bố chưa vào đời, Facebook thì cũng toàn khoe mông khoe ngực chứ ngoan ngoãn gì?", "Chẳng xinh đẹp, ngoan ngoãn gì cho cam mà lên mạng tỏ vẻ con nhà lành. Người 9 người 10, cùng một giuộc mà thôi" - Dân mạng bình luận. Xem thêm clip: Đại diện Hồ Quang Hiếu lên tiếng về lùm xùm bị tố "cướp đời con gái" của cô gái trẻ? - Nguồn: Youtube

