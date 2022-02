“Phát cẩu lương” ngày Valentine, hội gái xinh Việt khiến netizen ghen tị

Mở đầu cho màn "phát cẩu lương" ngày Valentine phải kể đến nữ streamer Linh Ngọc Đàm. Dù chưa công khai tình cảm nhưng qua nhiều lần lộ "hint" netizen chắc như đinh đóng cột cô đã là hoa có chủ. Theo chia sẻ, bạn trai Linh Ngọc Đàm tặng cô bộ trang sức Gucci với lời nhắn ngắn gọn nhưng không thể ngọt ngào hơn: "Be my Valentine" (Tạm dịch: Trở thành tình yêu của Anh nhé!). Hà My là nàng hot girl được quan tâm thời gian qua, ngày Lễ Tình nhân, cô được Trí Thịt Bòa tặng bó hoa cùng buổi tối lãng mạn.Gái xinh Nam Phương (Bống) và streamer Win.D đăng ảnh check-in đơn giản nhân dịp này. Cặp đôi đã có khoảng 2 năm yêu đương ngọt ngào và từng vướng tin đồn về chung một nhà vào năm 2021. Vũ Ngọc Châm - cựu hot girl khoe một chiếc vòng Chanel nhưng không tiết lộ danh tính người tặng. Đính kèm món quà, cựu hot girl còn chia sẻ khoảnh khắc chồng con và viết: "Chẳng quà nào bằng quà này". Nữ MC Minh Nghi và streamer Bomman mới đây lại tiếp tục khiến netizen ghen tị khi chia sẻ hình ảnh cùng dòng trạng thái : "Hi comchos season". Bức ảnh không tốn nhiều thời gian để thu về hàng chục nghìn lượt tương tác của fan hâm mộ từ "thả tim" cho đến "haha". Vợ chồng Cường Đô La - Đàm Thu Trang rủ nhau đăng ảnh tình bể bình với caption có nội dung na ná nhau. Không biết Valentine năm nay nhà đại gia phố núi có món quà chơi trội nào không? Quỳnh Anh Shyn và Nam Phùng thoải mái công khai chuyện quà cáp trong dịp đặc biệt. Chưa kịp up ảnh chụp chung nhưng có thể thấy cô em Trendy Khánh Linh và bạn trai Vũ Minh Kong đã chuẩn bị chỉn chu thế nào cho buổi hẹn hò Valentine năm nay. Con dâu ông trùm điện tử cũng không quên chia sẻ khoảnh khắc ông xã Fabo Nguyễn ôm bó hoa khá to tặng vợ ngày Valentine. Ảnh: Tổng hợp Mời độc giả xem video: "Hot girl" Việt và những màn lột xác khiến dân mạng choáng váng - Nguồn: Yan News

