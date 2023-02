Phản ứng “căng” của Doãn Hải My khi có người ve vãn Văn Hậu

Kể từ sau khi công khai chuyện tình cảm trên mạng xã hội cuộc sống của Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My được công chúng dành sự quan tâm đặc biệt. Đoàn Văn Hậu và bạn gái hot girl còn là cặp đôi cầu thủ và người đẹp cực xứng lứa vừa đôi của showbiz Việt. Mới đây, trên Instagram của mình, bạn gái Đoàn Văn Hậu có chia sẻ khá thú vị về chuyện người yêu bị người lạ theo đuổi. Cụ thể, một fan đã hỏi cô rằng: "Nếu một bạn nữ nhắn tin có ý ve vãn người mình yêu thì sao?". Người đẹp lập tức đáp ngay: "Thì em mặc kệ, ngồi yên và quan sát xem người yêu em có phản ứng như nào. Một là em có nửa kia tuyệt vời. Hai, em loại được một người kém cỏi ra khỏi cuộc sống của em. Cả hai trường hợp em đều là người có lợi, yên tâm". Câu trả lời khéo léo và tinh tế của của bạn gái Đoàn Văn Hậu nhận nhiều tán đồng và khen ngợi từ fan lẫn cư dân mạng. Dịp tết vừa qua, người đẹp Doãn Hải My còn về quê bạn trai vui xuân, họ chia sẻ khá nhiều khoảnh khắc lên MXH. Hình ảnh người đẹp cặm cụi rửa chén khiến dân tình khen nức nở. Có vẻ như ngày cả hai về chung một nhà không còn xa. Người đẹp ăn mặc giản dị, không trang điểm cầu kì nhưng vẫn vô cùng xinh đẹp. Bên cạnh đó, người hâm mộ còn dành lời khen cho cô nàng bởi sự đảm đang, khéo léo. Hậu vệ 23 tuổi từng chia sẻ, Doãn Hải My chính là mẫu hình bạn gái lý tưởng của anh. Bởi cô nàng sẵn sàng chia sẻ, cùng Văn Hậu về quê trong những lúc anh cảm thấy áp lực nhất. Đoàn Văn Hậu tiết lộ, bạn gái dù là người thành phố nhưng mỗi lần về quê lại rất giản dị và nhiệt tình. Có những lần nhà có cỗ, Doãn Hải My sẵn sàng phụ giúp việc nhà... Ảnh: FBNV

