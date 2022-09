Phẫn nộ thanh niên chở bạn gái “làm xiếc” trên đường

Một đoạn clip dài 26 giây đã ghi lại cảnh nam thanh niên đi xe máy lạng lách, không đội mũ bảo hiểm trên đường phố khiến nhiều người thót tim. Đáng chú ý, nam thanh niên còn chở theo bạn gái ngồi phía trước, đu bám vào cổ và cũng không đội mũ bảo hiểm. Hai người đi với tốc độ khá cao, lạng lách trên đường. Đặc biệt, họ còn bật xin nhan bên phải liên tục nhưng không rẽ gây ảnh hưởng đến việc tham gia giao thông của những người phía sau. Chiếc xe máy này còn đi sát những chiếc xe tải lớn khiến ai nấy đều thót tim khi xem clip. Nhiều người cho rằng, cả hai đang ''làm xiếc" trên đường, lái xe vô cùng nguy hiểm. Đoạn clip nhanh chóng thu hút hàng nghìn lượt xem, bày tỏ cảm xúc từ cư dân mạng. Nhiều người để lại bình luận phẫn nộ khi hai người coi thường sự an toàn của bản thân và những người xung quanh. Bên cạnh đó, các ý kiến khác cũng cho rằng, đây là hành động vi phạm luật an toàn giao thông nên phải bị xử phạt nghiêm chỉnh. "Coi thường tính mạng của bản thân và người khác, sao lại vô ý thức đến như vậy?", "Cứ tưởng thế là hay, nếu không may té ngã thì không biết hậu quả nghiêm trọng đến nhường nào",...là những bình luận mà cư dân mạng để lại. Hiện tại đoạn clip lạng lách, đánh võng khi đi xe máy trên đường của đôi nam nữ này đang thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Ảnh: Chụp màn hình

Một đoạn clip dài 26 giây đã ghi lại cảnh nam thanh niên đi xe máy lạng lách, không đội mũ bảo hiểm trên đường phố khiến nhiều người thót tim. Đáng chú ý, nam thanh niên còn chở theo bạn gái ngồi phía trước, đu bám vào cổ và cũng không đội mũ bảo hiểm. Hai người đi với tốc độ khá cao, lạng lách trên đường. Đặc biệt, họ còn bật xin nhan bên phải liên tục nhưng không rẽ gây ảnh hưởng đến việc tham gia giao thông của những người phía sau. Chiếc xe máy này còn đi sát những chiếc xe tải lớn khiến ai nấy đều thót tim khi xem clip. Nhiều người cho rằng, cả hai đang ' 'làm xiếc" trên đường , lái xe vô cùng nguy hiểm. Đoạn clip nhanh chóng thu hút hàng nghìn lượt xem, bày tỏ cảm xúc từ cư dân mạng. Nhiều người để lại bình luận phẫn nộ khi hai người coi thường sự an toàn của bản thân và những người xung quanh. Bên cạnh đó, các ý kiến khác cũng cho rằng, đây là hành động vi phạm luật an toàn giao thông nên phải bị xử phạt nghiêm chỉnh. "Coi thường tính mạng của bản thân và người khác, sao lại vô ý thức đến như vậy?", "Cứ tưởng thế là hay, nếu không may té ngã thì không biết hậu quả nghiêm trọng đến nhường nào",...là những bình luận mà cư dân mạng để lại. Hiện tại đoạn clip lạng lách, đánh võng khi đi xe máy trên đường của đôi nam nữ này đang thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Ảnh: Chụp màn hình